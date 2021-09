Melhores habilidades para Mosquete em New World

Para as senhoras e senhores com uma boa pontaria.

O mosquete é uma das 11 armas que podem ser usadas no MMO New World da Amazon. E como uma das duas armas físicas de longo alcance, serve como uma das opções de maior dano à distância.

Se você tem experiência em jogos de tiro, a mira necessária para se sair bem com esta arma lhe dará uma vantagem incomum no gênero MMO.

Ao contrário da maioria dos MMOs, o New World exige que os jogadores mirem e atirem nos inimigos, em vez de apenas ter habilidades que miram automaticamente. Partes da Árvore de Maestria do mosquete também podem transformar sua boa mira em um dos maiores causadores de dano do jogo.

Ao considerar as melhores opções possíveis para um Mosquete, é importante considerar quatro aspectos de seu personagem: atributos, maestria da arma, armadura equipada e arma secundária.

Em New World, cada jogador tem cinco atributos principais. Cada arma é feita para funcionar bem com um atributo específico (ou mesmo dois).

Enquanto isso, sua maestria da arma determina quais habilidades ativas e passivas seu personagem possui ao usar uma arma específica.

Por último, seu personagem pode equipar até duas armas ao mesmo tempo, então é importante pensar sobre que outra arma pode combinar bem com a que você está usando.

Aqui está tudo o que você precisa saber para possuir as melhores habildiades de Mosquete em New World.

Atributos

O Mosquete se beneficia mais com a Destreza, mas seu atributo secundário é a Inteligência. Por esta razão, você vai querer carregar o máximo de Destreza que puder no início de seu processo de passar de nível.

A partir daí, você poderá passar para Constituição ou Inteligência assim que atingir 300 de Destreza. Como esta opção não é muito tanque quanto outras, caberá a você colocar alguns de seus atributos em Constituição, que é a Saúde efetiva. Isso lhe dará mais sobrevivência.

Arma secundária e armadura

O Mosquete pode funcionar com uma variedade de outras armas e os benefícios das mesmas estatísticas são mais da metade das armas do jogo no momento.

Você tem muita flexibilidade para escolher uma segunda arma, mas selecionar uma que possa ajudá-lo a criar distância do inimigo é fundamental. Além disso, ter uma arma que pode fornecer efeitos negativos é útil.

As armas secundárias recomendadas incluem a Rapieira, a Manopla de gelo e a Machadinha. Todos os três podem causar efeitos negativos em seu oponente, o que possuem sinergia com algumas das habilidades da árvore do Mosquete. Além disso, todos eles podem retardar seu inimigo ou ajudá-lo a se afastar de um oponente rapidamente.

Como você deseja estar fora do alcance de seu inimigo, usar uma armadura leve é ​​extremamente importante como um jogador de Mosquete. Além disso, habilidades como o Recarga Estratégica, que recarrega sua arma quando você se esquiva, farão as esquivas de rolamento altamente eficazes. Esses rolamentos só são capazes com armadura leve.

Maestria da arma

Há duas coisas a se considerar ao selecionar suas habilidades de maestria de arma. Você pode escolher habilidades que aumentam seu rendimento com base na precisão de seu tiro na cabeça ou você pode mudar para habilidades que lhe dão vantagens para derrubar ou enraizar um alvo.

O tipo de conteúdo que você está tentando fazer decidirá o que é melhor para você. Mas não importa o que você faça, existem algumas habilidades principais que você deseja.

Queimadura de Pólvora é a melhor habilidade de abertura que você tem como um jogador de Mosquete. Colocar um efeito de dano ao longo do tempo em seu inimigo para iniciar um combate é ótimo para PvE e PvP.

Recuar, Agitação, Explosão de Energia e Recarga Estratégica são habilidades passivas na árvore Armadilheiro que o ajudarão a criar e manter distância do inimigo para se preparar para o próximo tiro sobrecarregado.

A partir daí, você tem muita flexibilidade em termos de escolher habilidades ativas que fornecem controle de grupo ou aquelas que maximizam o dano. Bomba Grudenta e Armadilha são duas habilidades que o ajudarão a manter seu espaço ou prepará-lo para um tiro na cabeça.

Tudo o mais que você selecionar dependerá muito de quanta confiança você tem em sua capacidade de acertar as cabeças. Se você conseguir acertar tiros na cabeça de forma consistente, esta opção acima lhe dará o maior potencial de dano.

Caso contrário, você pode querer considerar usar mais habilidades de Armadilha em conjunto com coisas como Fraqueza Energizada, Defesa Enfraquecida e Chute-os Enquanto Estão na Pior.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 28 de julho.