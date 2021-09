Melhores habilidades de Rapieira em New World

A Rapieira é uma das 11 armas que podem ser usadas no MMO New World da Amazon, servindo como uma das opções de maior dano entre as armas brancas.

Esta espada leve, uma das três armas de uma mão, é a opção perfeita para jogadores que querem se levantar na cara de seu oponente, mas também querem mostrar sua elegância. Junto com uma série de habilidades de esquiva e aparar, a Rapieira se destaca por ataques rápidos e sangramentos de dano ao longo do tempo que permitem que os jogadores entrem e saiam habilmente do alcance corpo a corpo de seus oponentes enquanto ainda causam dano.

Ao considerar as melhores habilidades possíveis para uma Rapieira, é importante considerar quatro aspectos de seu personagem: atributos, maestria da arma, armadura equipada e arma secundária.

No New World, cada jogador tem cinco atributos principais. Cada arma é feita para funcionar bem com um atributo específico (ou mesmo dois). Enquanto isso, sua maestria de arma determina quais habilidades ativas e passivas seu personagem possui ao usar uma arma específica. Seu personagem pode equipar até duas armas ao mesmo tempo, então é importante considerar que outra arma pode combinar bem com a que você está usando.

Aqui está tudo o que você precisa saber para escolher as melhores opções para Rapieira em New World.

Atributos

A Rapieira possui dois atributos, Destreza e Inteligência. Embora Destreza seja seu atributo principal, você pode optar por colocar pontos em Inteligência se sua segunda arma não se beneficiar de Destreza.

Se você está transformando a Rapieira em sua arma principal, convém carregar todos os seus pontos em Destreza ao passar de nível para maximizar o dano que pode causar com a arma.

Depois de atingir 300 pontos em Destreza, você pode começar a colocar pontos em Inteligência ou Constituição. A inteligência aumentará ainda mais o dano da sua Rapieira e a Constituição lhe dará mais saúde, para que você não seja um canhão de vidro.

Arma secundária e armadura

A Rapieira é uma arma de alto dano que carece de muito controle de grupo e não pode ser usada à distância.

Embora alguns jogadores possam procurar combinar uma Rapieira com algo que tenha recursos de controle de grupo, normalmente será mais benéfico emparelhá-lo com uma arma de longo alcance.

Combinar sua Rapieira com um mosquete ou arco será ideal porque os dois se beneficiam da Destreza como atributo principal.

Usando essas armas, você pode atacar seu inimigo à distância com alguns tiros antes de trocar para sua Rapieira de perto.

Você vai querer que sua armadura se encaixe na categoria de peso “leve”. Embora o proteja menos do que a armadura pesada, a armadura leve oferece mais mobilidade e dano.

Estar na categoria de armadura leve faz com que seu personagem faça um rolamento ao se esquivar, um nível de mobilidade que é essencial para a eficácia da Rapieira. Enquanto isso, dá um bônus de 20 por cento ao seu dano, tornando-o muito mais letal.

Maestria da arma

As duas árvores de habilidade da Rapieira são divididas entre habilidades evasivas e habilidades de alto dano.

Quaisquer habilidades específicas que você acabe usando pessoalmente dependerá do conteúdo que você está tentando jogar, mas algumas delas serão indispensáveis, não importa o que você esteja fazendo.

Tondo é a habilidade de hemorragia primária da Rapieira. Não só causa efeitos negativos em seu oponente, com dano ao longo do tempo, mas seu alcance é um pouco maior do que a maioria das habilidades corpo a corpo, permitindo que você a use de um alcance seguro.

Na árvore de Sangue, suas outras habilidades ativas têm alto potencial de dano, mas por causa de sua armadura leve, você vai querer escolher habilidades da árvore da Graça para melhorar sua sobrevivência.

Evadir é a habilidade de tempo de recarga mais baixa que você obtém usando uma Rapieira e serve efetivamente como uma esquiva extra. Também o torna invulnerável por uma fração de segundo.

A última habilidade que você deseja escolher é Fleche ou Ripostar.

O atordoamento curto de Ripostar é o melhor controle de grupo que você pode obter com uma Rapieira e é útil em conteúdo PvP e PvE solo. A única desvantagem do Ripostar é que ele só funciona se um inimigo o atingir. Se você tiver um colega de equipe para ser o tanque de NPCs inimigos, não terá nenhuma utilidade.

Fleche é uma combinação perfeita de mobilidade e dano. Espiralando 10 metros para frente, você pode usar isso para chegar a um alvo, fugir ou até mesmo passar por um inimigo. Se você usá-la para atingir um inimigo, pode ser devastador.

A maioria dos jogadores usará o Tondo como uma habilidade de iniciação. A partir daí, eles usarão habilidades de Graça e ataques leves entre os tempos de recarga do Tondo, recuperando os tempos de sangramento do Tondo o máximo possível.

Por esse motivo, os jogadores vão querer escolher habilidades passivas que reduzem seus tempos de recarga para que possam acumular sangramentos de Tondo.

Aqui está um exemplo de como você pode querer que sua árvore de maestria se pareça:

Screengrab via newworldfans.com

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 26 de julho.