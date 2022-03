Então, você atingiu o nível 50 em Lost Ark e está começando a descobrir novas mecânicas, como a de honing gear e faceting stones. Melhorar o equipamento se tornará seu aliado mais forte e, às vezes, seu inimigo quando as melhorias falharem repetidamente.

Harmony Shards é um recurso essencial que é utilizado em todo o processo de honing. Inicialmente, quanto maior o nível de equipamento, menores serão as chances de sucesso. Embora você possa ganhar muitos cristais graças à personagens alternativos da sua conta principal, os fragmentos de harmonia não podem ser transferidos e você pode ficar sem eles muitas vezes antes de atingir o Tier Two.

Aqui estão as maneiras mais rápidas de acumular Harmony Shards em Lost Ark.

Maneiras mais rápidas de farmar Harmony Shards

Island Quests

Embora as tarefas repetíveis sejam o seu arroz com feijão para obter materiais de aprimoramento, as Island Quests são essenciais para sua experiência no final do jogo. Você pode querer ficar com North Vern e fazer suas tarefas diárias, mas estará perdendo muitas recompensas.

As Island Quests não são apenas úteis para a acumular Harmony Shards (você obterá dezenas de milhares deles ao completá-las), mas também para desbloquear mais conteúdo usando músicas, ganhar pontos de virtude e moeda. Aqui está a lista de Island Quest para completar:

Serenity Isle

Toto Silver

Freedom Isle

Blackfang’s Den

Peyto Island

Lullaby Island

Astella

Starlight Isle

Panda Island

Dreamgull Island (Foret’s Minuet required)

Golden Wave Island

White Wave Island

Kalthertz

Shadow Island

Pode levar algumas horas para concluir todas, mas é necessário apenas uma vez e as recompensas valem a pena. Se você não quiser passar por todas elas ainda, as mais rápidas para completar são Toto Silver, o início das missões Starlight Isle, Dreamgull Island, White Wave Island e Shadow Island, por exemplo.

Todas essas ilhas estão localizadas no lado leste de Arkesia, já que o lado oeste ficará bloqueado até você atingir um certo nível de item.

Fazendo suas diárias

As tarefas diárias são redefinidas todos os dias às 11h, horário local. Você pode fazer duas Guardian Raids (e não se esqueça de coletar suas almas), duas Chaos Dungeons e três Una’s Tasks por dia. Também há tarefas semanais começando às quintas-feiras, logo após a redefinição, para obter ainda mais recompensas. Mas não as faça se você achar que chegará ao Tier Two alguns dias depois, porque você pode usar essas tarefas semanais para obter materiais de Tier Two.

Se você ainda precisar de Harmony Shards após alguns dias de tarefas diárias realizadas e as Island Quests concluídas, poderá fazer mais Chaos Dungeons com seu personagem principal, mas não receberá tantas recompensas, então não será muito eficiente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 24 de março.