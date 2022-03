Guild Wars 2 divulga mapa de conteúdo para os próximos 4 meses

Os jogadores de Guild Wars 2 receberam um presente nesta semana: foram divulgados detalhes dos próximos quatro meses de conteúdo no blog do jogo, além de várias outras notícias.

Em 15 de março, foi lançada uma atualização de melhorias para End of Dragons, com pequenas atualizações que resolveram vários erros e fizeram ajustes ao meta de Dragon’s End, além de possibilitar a compra da montaria de tartaruga com ordens de Jade Sea.

Pelos próximos quatro meses, já sabemos o que esperar de novidades do jogo. A primeira delas, marcada para 29 de março, inclui outra atualização com melhorias e o Super Adventure Festival, que é o evento de Primeiro de Abril que acontece todo ano.

Imagem via ArenaNet

As outras atualizações estão listadas abaixo, com suas respectivas datas.

19 de abril: Strike Mission Aetherblade Hideout: Challenge Mode, primeiro episódio da primeira temporada do Living World

10 de maio: Strike Mission Xunlai Jade Junkyard: Challenge Mode

24 de maio: Strike Mission Kaineng Overlook: Challenge Mode, variante de arma lendária de Zhaitan, segundo episódio da primeira temporada do Living World

7 de junho: Dragon Bash Festival, Strike Mission Harvest Temple: Challenge Mode

28 de junho: atualização de balanceamento das profissões, nova variante de arma lendária

Os fãs de longa data vão perceber que a primeira temporada do Living World está no cronograma. Depois de ficar muitos anos indisponível, e só ter ficado disponível por um breve período após o lançamento, essa temporada ficará disponível gratuitamente para todos os jogadores nos próximos meses.

Muitas das Strike Missions receberão um modo desafio (Challenge Mode), que aumenta a dificuldade e faz delas uma espécie de treinamento para as raids. Dois festivais, o Super Adventure Box Festival e o Dragon Bash Festival, voltam neste ano. Haverá também um balanceamento das profissões no fim de junho.

Imagem via ArenaNet

Como tinha sido anunciado antes do lançamento da expansão, as armas lendárias de Aurene terão algumas variantes alinhadas com cada um dos Elder Dragons — e duas dessas variantes serão lançadas nos próximos quatro meses. A primeira será Zhaitan e a segunda ainda não foi anunciada. Mas, como Zhaitan foi o primeiro Elder Dragon que o Commander derrotou, faz sentido que Mordremoth seja a primeira variante lendária de Elder Dragon, pois é o segundo que o Dragon’s Watch matou.

Já que os desenvolvedores pretendem lançar mais novidades sobre o estado do jogo no blog, pode ser que mais mapas de conteúdo como esse apareçam no futuro, que promete ser mais transparente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 22 de março.