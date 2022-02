Como resgatar o presente de comemoração de lançamento de Lost Ark

Foi uma ótima semana de lançamento para Lost Ark, com o MMORPG de ação subindo rapidamente para o topo das paradas na Twitch e na Steam. Desde o lançamento, tem uma média de mais de um milhão de jogadores simultâneos e atingiu o pico de 1,324 milhão. Também é consistentemente colocado entre os cinco primeiros de audiência da Twitch, graças em parte ao seu programa de parceria com drops.

Com todo esse sucesso, as equipes da Smilegate RPG e da Amazon estão retribuindo a seus jogadores com um presente de comemoração de lançamento, ao mesmo tempo em que dão aos fundadores do Lost Ark alguns itens bônus e recompensam os jogadores no servidor Galatur que estão lidando com alguns problemas sérios.

Veja como você pode resgatar o Presente de Celebração de Lançamento de Lost Ark para si mesmo.

Como resgatar o presente de comemoração do lançamento de Lost Ark

Os jogadores de Lost Ark que entrarem no jogo a qualquer hora das 16h de 19 de fevereiro até as 16h de 1º de março receberão o presente. Ele deve chegar na seção de inventário de produtos da sua loja do jogo.

Os jogadores que compraram qualquer Pacote de Fundador antes de 14 de fevereiro poderão reivindicar os itens bônus de seu pacote de fundador a partir de 19 de fevereiro e podem ser reivindicados em qualquer servidor.

Os jogadores no servidor Galatur que ficaram presos em um estado em que não puderam acessar a história principal receberão um Explorer Starter Pack a partir das 16h do dia 17 de fevereiro. Ele pode ser reivindicado em qualquer servidor ou região se o jogador compreensivelmente não quiser mais jogar no servidor Galatur.

O que há no presente de comemoração do lançamento de Lost Ark?

O Presente de Celebração do Lançamento de Lost Ark contém:

Baú de Seleção de Veículos (escolha de Terpeion ou Terpeion of the Shadow)

Baú de seleção de skin de instrumento Sonho de uma Noite de Verão

10 Baús de Itens de Batalha de Cura

10 baús de Itens de Batalha ofensivos

Três baús de seleção de Rapport Lendários

Pacote Semanal de Poções (Três Leap’s Essence e nove Minor Life Energy Potions)

20 Phoenix Plumes

Todos os Fundadores receberão o Título do Fundador e um Pet Exclusivo do Fundador, além de recompensas adicionais com base no pacote de nível que compraram.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.