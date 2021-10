Como reduzir o lag em New World

O New World finalmente foi lançado. Embora os desenvolvedores planejassem um lançamento anterior, ele foi adiado por um mês para garantir um período de lançamento mais tranquilo. Com os jogadores do beta retornando ao lado de muitos outros novos fãs que procuram experimentar o New World pela primeira vez, o número de jogadores pode aumentar exponencialmente.

Se aparecerem mais jogadores do que o esperado, os servidores podem ficar sob pressão, fazendo com que tenham dificuldade para acompanhar a demanda. Os jogadores podem experimentar alguns problemas de lag, ping ou atrasos neste caso. Os servidores podem até mesmo cair em tais cenários, evitando que os jogadores façam login no New World.

O tipo de lag também pode ser diferente para os jogadores, já que alguns definem lag como quedas de quadro. Embora possam parecer semelhantes, são conceitos totalmente diferentes. Mas este artigo cobrirá ambos.

Cada novo jogador também é um objeto a ser renderizado para sua GPU quando se trata de quedas de quadro. Você pode se encontrar com dificuldade para manter taxas de quadros suaves, especialmente em áreas lotadas. O New World é um jogo que exige muitos recursos, pois se passa em um mundo gigantesco com muitos outros jogadores. Mesmo que sua configuração seja mais do que capaz de rodar o jogo com configurações altas, você ainda pode querer diminuir suas configurações de vídeo para evitar quedas de quadro que podem ser devastadoras em combate.

Existem alguns truques que você pode tentar para reduzir o lag no New World e aumentar seu FPS. Veja como você pode melhorar sua experiência de jogo em New World.

Como consertar lag e ping no New World

Desativar aplicativos de fundo

Digite “aplicativos em segundo plano” na barra de pesquisa de sua máquina e localize a lista de aplicativos rodando em segundo plano. Se você não alterou essas configurações antes, pode executar alguns aplicativos em segundo plano que têm permissão para fazer o que quiserem enquanto estiver usando outros aplicativos. Mesmo que sejam inofensivos, esses aplicativos usarão a largura de banda e os recursos do PC. O primeiro pode causar lag, enquanto o último pode induzir quedas de frame.

Desativar todos os aplicativos de fundo permitirá que seu PC se concentre apenas em New World. Você também deve verificar seu Gerenciador de Tarefas para ver se há outros processos em segundo plano que você pode desligar enquanto joga.

Verifique o status do servidor do New World

Quando os servidores estão fora do ar ou lutando com a demanda, os jogadores podem começar a experimentar lag se não forem expulsos do jogo.

Se todos os servidores estiverem inativos ou o seu favorito estiver com problemas, você não terá outra opção a não ser esperar que eles sejam consertados. Isso geralmente não leva muito tempo, já que os desenvolvedores tentam o melhor para resolver problemas como esse o mais rápido possível para permitir que os jogadores voltem ao jogo. Mas quando os servidores estão desligados, nem uma única solução para reduzir o lag no New World funcionará, pois você provavelmente não será capaz de entrar no jogo.

Reinicie o seu roteador

Isso pode soar como uma solução elementar para jogadores veteranos, mas reiniciar seu roteador pode corrigir problemas de conexão que podem ter surgido devido a pequenos erros no lado do seu provedor de serviços de Internet (ISP).

Depois de reiniciar seu modem, você restabelecerá a rota de conexão entre você e seu ISP, que fará o mesmo para sua conexão com os servidores do New World.

Também pode ser uma boa idéia reiniciar o seu PC durante este processo, uma vez que economiza tempo e também pode ajudar com pequenas quedas de quadros que você pode ter experimentado devido a erros relacionados ao software.

Certifique-se de que não haja downloads em segundo plano

Imagem via Amazon Games

Se você tem mais jogos do que pode contar no seu PC, a Steam pode iniciar algumas atualizações sorrateiras enquanto você tenta aproveitar o seu tempo no New World. Embora jogadores com alta velocidade de Internet possam não sentir diferença, as atualizações que sobrecarregam sua largura de banda podem causar um grande atraso.

Certifique-se de que não haja nenhum download em execução em segundo plano. Se houver, cancele-os imediatamente. Depois de cancelar as atualizações para outros jogos, sua largura de banda será capaz de se concentrar no New World, permitindo que você tenha uma experiência sem atrasos.

Ligue para o seu ISP

Haverá momentos em que você experimentará lag no New World devido ao seu ISP. Uma interrupção local ou tráfego no horário nobre pode fazer com que os usuários experimentem atrasos nos jogos online e a única maneira de descobrir se esse é o caso é ligando para o seu ISP.

Seu ISP também será capaz de detectar quaisquer problemas de largura de banda que possam estar causando problemas. A empresa pode consertá-lo sem que você precise fazer nada.

Como aumentar seu FPS no New World

Se sua definição de lag estiver mais perto de perder quadros e experimentar uma jogabilidade instável, as seguintes etapas de solução de problemas lhe darão as melhores chances de aumentar seu FPS no New World.

Ative o modo de alto desempenho

Por padrão, seu PC funcionará de maneira equilibrada para fornecer o melhor desempenho com o uso ideal de energia. Embora essa seja a melhor opção para sua conta de luz, também significa que seu PC ainda terá energia suficiente para manter bons quadros por segundo.

Abra a guia Iniciar e digite “opções de energia”. Quando estiver lá, procure pelo Modo de alto desempenho e ative-o. Isso dará ao seu sistema um pequeno aumento de potência que pode ajudá-lo a proteger alguns quadros extras.

Otimize as configurações de jogos no Windows

Nos últimos anos, a Microsoft introduziu algumas configurações de jogos com as quais os jogadores acabaram tendo uma relação de amor e ódio. Recursos como o modo de jogo eram mais que bem-vindos, enquanto o Xbox Game Bar era uma grande bandeira vermelha para usuários avançados.

Navegue até a barra de pesquisa mais uma vez e digite “game bar”. Desligue a Xbox Game Bar junto com a Gravação em Segundo Plano e certifique-se de que o Modo Jogo esteja ativado.

Verifique também o agendamento de GPU acelerado por hardware e as taxas de atualização variáveis ​​nas configurações de gráficos e desative-os antes de sair do painel de opções.

Obtenha o melhor da sua GPU

Imagem via Amazon Games

Se você nunca mexeu nas configurações da GPU, é provável que ela esteja otimizada para qualidade. Os jogadores que procuram priorizar o desempenho sobre a qualidade visual precisarão fazer alguns pequenos ajustes.

Independentemente do fabricante ou modelo da GPU, você vai querer ir até o painel de controle da placa gráfica e desligar todas as configurações com foco na qualidade ou ajustá-las para priorizar o desempenho. A melhor maneira de fazer isso é conferindo os guias de vídeo recentes no YouTube que foram filmados para o seu modelo ou fabricante de GPU.

Altere as configurações do jogo

New World é um jogo graficamente intenso, mas você terá a opção de ajustar as configurações do jogo para melhor desempenho. Por padrão, o New World tentará atribuir a você a melhor combinação de configurações para o seu PC. Mas você pode querer configurações mais baixas, assim você será capaz de obter um bom aumento de quadro.

Aplique a configuração abaixo às suas configurações gráficas e veja se faz diferença.

Detalhes dos efeitos – baixa

– baixa Detalhes de iluminação – baixa

– baixa Detalhes dos objetos – baixa

– baixa Detalhes de pós-processamento – baixa

– baixa Detalhes das sombras – baixa As configurações de pós-processamento e detalhes de sombra também podem ser definidas como Média para uma melhor experiência visual ao custo de uma redução mínima de desempenho.

– baixa Detalhes de terreno – baixa

– baixa Detalhes de textura – baixa

– baixa Detalhes de água – baixa

– baixa Sincronização vertical – Não

Além de todas as configurações gráficas, você também deve definir seu FPS máximo para 60. Mesmo se você pode obter uma média de quadros mais alta, definir o limite máximo de quadros para 60 permitirá que seu sistema mantenha uma experiência de jogo suave, em vez de se esforçar para atingir mais quadros. Isso reduzirá suas chances de experimentar quedas de quadros, especialmente em lutas cheias.

Enquanto você está mexendo nas configurações do jogo, você também pode desativar as opções de Relatório de Análise e Pesquisa ao Sair. Fazer isso não fará diferença em termos de taxas de quadros, mas pode reduzir o lag para jogadores com conexões de internet lentas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de setembro.