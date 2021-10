Como obter um minimapa no New World?

O New World está situado em um mapa lindamente projetado que apresenta todos os tipos de paisagem. Considerando o nível de detalhes ao redor do mapa e o número de obstáculos, como árvores ou casas, não é incomum que os jogadores se percam ou colidam com um ou dois obstáculos de vez em quando.

Se você tem um monte de missões que deseja completar na mesma área, encontrar os NPCs pode ser uma verdadeira luta enquanto você corre pela cidade. Embora você sempre possa abrir o mapa e aumentar o zoom para ver exatamente onde precisa ir, isso faz os jogadores desejarem que houvesse um minimapa na tela que os impediria de interagir com o mapa inteiro.

A Amazon Games não compartilhou nenhum plano ou pensamento sobre se a empresa adicionaria um minimapa ao jogo no futuro. Isso significa que não há uma maneira oficial de habilitar um minimapa em New World. Com a falta de um minimapa, no entanto, dois jogadores decidiram que era hora de resolver o problema por conta própria.

A partir de agora, alguns complementos de minimapa podem ser encontrados online. Eles permitem que os jogadores tenham um minimapa quando entrarem em uma cidade ou quando quiserem, tornando mais fácil encontrar recursos ou até mesmo estações de confecção dentro de uma cidade.

A posição da Amazon Game Studios em relação aos addons não está clara no momento, entretanto, o que significa que a instalação de um mod de minimapa também pode fazer com que os jogadores recebam penalidades se a empresa decidir não apoiá-los. Também não está claro se isso poderia ter algum efeito no EasyAntiCheat, portanto, usar qualquer complemento de terceiros traz sua própria parcela de risco.

Os jogadores que gostariam de ter um minimapa oficial no jogo não terão escolha a não ser levar seu pedido aos fóruns da comunidade ou tentar entrar em contato com a equipe de desenvolvedores através da mídia social. As chances são de que um recurso de minimapa encontre seu caminho para o jogo nos próximos meses, já que tornaria a vida de muitos jogadores relativamente mais fácil. Ficar perdido em uma cidade sem um minimapa geralmente resulta em jogadores abrindo o mapa, memorizando o local que gostariam de ir e repetindo constantemente o processo para se certificar de que não estão indo para o lado errado, e tudo pode ser resolvido com um minimapa em qualquer canto da tela.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de outubro.