Como obter o minion Prince Lunatender em Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV oferece inúmeras opções de personalização para os fãs, e várias delas foram adicionadas junto com a expansão Endwalker no início de dezembro.

Os minions são animais de estimação que seguem os personagens. Alguns têm interações únicas, como sentar no ombro do personagem ou interagir com outros minions.

Os Lunatenders deixaram uma boa impressão na comunidade FFXIV quando foram revelados com o mapa do Mare Lamentorum antes do lançamento da expansão. Esses monstros vivem na lua e têm uma forma singular. Felizmente para os jogadores que gostaram das criaturas, elas também estão disponíveis como minions.

Como obter o minion Prince Lunatender em FFXIV

O minion do Prince Lunatender pode ser difícil de desbloquear. É um saque aleatório da masmorra de nível 90 chamada Smileton. E você terá que fazer a masmorra novamente se não pegar o minion Prince Lunatender na primeira vez.

Também é possível comprar o lacaio no market board. Seu preço pode variar entre 600.000 a um milhão de gil, dependendo do data center. Não é um custo pequeno, mas permanece acessível para a maioria dos jogadores de alto nível.

Já que a masmorra Smileton não faz parte do cenário principal do Endwalker, você pode não tê-la desbloqueado. O desbloqueio envolve a missão “Cutting the Cheese”. Você pode obtê-la falando com um Loporrit no Old Sharlayan após completar todas as missões do cenário principal do Endwalker.

A masmorra possui um design único, então vale a pena terminá-la pela experiência também. Se você não quiser repeti-la, também pode apostar na sua sorte e completar suas roletas Expert diárias, na esperança de obter esta masmorra e o saque.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 11 de dezembro.