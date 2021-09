Como habilitar o modo Streamer em New World

Depois de dois testes beta de enorme sucesso, o New World foi lançado.

Acompanhando seu lançamento estava uma lista de mudanças no jogo, incluindo a adição de um novo Modo Streamer que não estava presente durante nenhuma das fases beta.

O New World incentiva os jogadores a jogar com as comunidades. Para os streamers, isso significa que se unir aos espectadores pode ser extremamente valioso para progredir no jogo. Com uma base de fãs no mesmo servidor, você provavelmente receberá muitas notificações, e o novo Modo Streamer parece remediar esse problema.

Como ativar o modo Streamer em New World

Imagem via Amazon Games

Ativar o modo Streamer em New World é simples e pode ser feito em qualquer ponto da sua aventura. Existem duas maneiras diferentes de habilitar ou desabilitar esse modo.

A primeira maneira de alternar o modo Streamer é digitando “/busy” ou “/dnd” no chat.

Outra forma de ativar o modo é acessando a guia “Social” no menu de configurações.

Quando ativo, você terá notificações ocultas, bem como evitará interações com outros jogadores. Você não precisa estar ao vivo ou ser um streamer para usar os recursos deste modo e pode simplesmente obter os mesmos resultados ligando-o.

É simples assim. Se você planeja transmitir New World, mas está preocupado com as notificações ou a com a interação com jogadores, não deixe de usar esse novo recurso ativo no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 28 de setembro.