Como corrigir o erro ‘preso na fila’ no New World

New World foi finalmente lançado após uma longa espera, e incontáveis ​​fãs estão inundando os servidores para iniciar sua jornada. Quando a demanda excede a expectativa, porém, os servidores podem começar a ruir sob a pressão, impedindo os jogadores de entrar no jogo.

Se você está enfrentando problemas de conectividade, é provável que esteja relacionado aos servidores de New World. Saber como verificar o status do servidor de New World pode economizar muito tempo ao solucionar o erro que está ocorrendo, uma vez que você não terá outra opção a não ser esperar por uma correção se os servidores estiverem inativos.

O erro “preso na fila” é um dos mais irritantes, pois apenas impede que os jogadores entrem no servidor. Embora os servidores principais do jogo devam estar funcionando bem se você conseguir chegar à tela de seleção de servidor, seu servidor ainda pode estar com alguma interrupção. Verifique o status do servidor do seu mundo para ver se está tudo bem. Se o seu servidor parecer inativo, você terá que esperar o erro “preso na fila” ser resolvido.

Se o servidor em questão está online e funcionando, mas você ainda está preso na fila, isso pode significar que é um dos servidores mais populares do jogo e você pode precisar levar seu jogo para outro servidor por enquanto. Cada servidor tem um limite máximo de jogadores e, uma vez atingido, os jogadores serão colocados em uma fila. A fila se moverá relativamente rápido na maioria dos servidores, mas se você quiser entrar em um dos mais populares, pode demorar um pouco para entrar e pode até parecer que a fila fica “presa” às vezes.

Os jogadores que gostariam de continuar a jogar no servidor onde receberam o erro de bloqueio na fila precisarão continuar esperando ou sair do jogo para tentar de novo em algumas horas. Se você tiver a chance de jogar fora do horário mais convencional, pode ser uma ótima alternativa, especialmente durante o período de lançamento do New World. Uma vez que os níveis de hype voltem ao normal, esse erro deve entrar para os livros de história do New World.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de setembro.