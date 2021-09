Como corrigir o erro “Plataforma Inválida” ao instalar New World

O novo MMO da Amazon Games, New World, já está disponível para pré-download na Steam. Mas alguns futuros jogadores de New World encontraram um erro ao instalar o jogo, onde uma mensagem da Steam diz que não foi possível concluir o processo de instalação devido a uma “Plataforma Inválida”. A mensagem de erro diz “ocorreu um erro ao tentar instalar New World (plataforma inválida)”.

Ainda não se sabe a causa do erro no momento, mas as etapas para deixar o obstáculo para trás são surpreendentemente fáceis e devem ajudar a adiantar o download de New World para o lançamento. Confira algumas possíveis soluções para o erro “Plataforma Inválida” de New World.

Como corrigir o erro “Plataforma Inválida” de New World

Imagem via Amazon Games

O erro “Plataforma Inválida” deve ser corrigido antes do lançamento oficial de New World, em 28 de setembro. Mas, para garantir que o download seja feito, você precisa passar pelo erro. Recomendamos tentar as seguintes soluções, em ordem, caso queira se livrar do problema no processo de instalação do jogo.

Feche a Steam e reinicie o aplicativo Execute o cliente da Steam como administrador Mude o local de download do jogo Limpe o cache de download da Steam Repare a pasta da biblioteca do seu cliente da Steam

A Amazon Games ainda não comentou o erro “Plataforma Inválida” de New World no momento. New World será lançado em 28 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 27 de setembro.