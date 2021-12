Embora o desenvolvedor execute testes beta e trabalhe para corrigir todos os erros em seus jogos, sempre há uma chance de que alguns novos apareçam após certas atualizações. Essas chances são maiores em grandes jogos como MMOs, e Final Fantasy XIV não é exceção.

Alguns problemas novos e recorrentes provavelmente surgirão quando grandes atualizações forem introduzidas no jogo, especialmente com novas expansões. Por volta desses momentos, muitos mais erros ocorrerão devido ao conteúdo massivo sendo adicionado, bem como uma sobrecarga do servidor devido ao número de jogadores tentando jogar ao mesmo tempo.

O erro 503 é um deles. Isso impedirá que os jogadores iniciem o inicializador do jogo, forçando-os a sair. Felizmente, existem maneiras simples de corrigir isso.

Como corrigir o erro 503 no Final Fantasy XIV

Screengrab via Square Enix

Quando os jogadores tentam iniciar o inicializador do jogo, eles podem ser recebidos por uma janela pop-up no inicializador com o seguinte texto: “A system error has occured: 503. HTTPS System Error” ou, em português, “Ocorreu um erro de sistema: 503. Erro de sistema HTTPS” e então são forçados a fechar o inicializador.

Esse problema é específico do horário de pico no FFXIV, em particular quando atualizações importantes são lançadas, já que um grande número de jogadores tentará jogar ao mesmo tempo.

É causado por uma sobrecarga do servidor e a única maneira de consertar é reiniciar o inicializador, repetidamente. Deve ser corrigido quando menos jogadores tentarem se conectar. Se não for corrigido após várias tentativas em horas diferentes, você também pode enviar um tíquete de suporte para a Square Enix para que a equipe possa tentar ajudá-lo a corrigir o problema.

Lembre-se, porém, de que você terá que esperar um pouco antes de obter uma resposta se enviá-la próximo à data de lançamento de uma expansão, já que a equipe provavelmente terá que resolver uma quantidade cada vez maior de solicitações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 03 de dezembro.