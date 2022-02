Como conseguir animais de estimação em Lost Ark?

Animais de estimação são comuns em qualquer MMO e, claro, eles chegaram até Lost Ark. Mas em Lost Ark, eles não são apenas companheiros fofos que o seguirão: eles fornecem uma tonelada de uso para o jogador.

Animais de estimação em Lost Ark irão saquear itens automaticamente para você, fornecer fortalecimentos e outros efeitos positivos e fornecer várias funções, incluindo verificação de caixa de correio, reparo de itens e armazenamento adicional.

Quer um animal de estimação? Claro que quer. Aqui estão algumas das diferentes maneiras de obter um animal de estimação em Lost Ark.

Compre o Pacote do Fundador

Colocamos essa opção no topo, pois não está claro se você ainda pode comprar o Pacote de Fundador após o lançamento oficial gratuito do jogo em 11 de fevereiro.

A compra do Pacote do Fundador em qualquer nível (Bronze, Prata, Ouro ou Platina) inclui um item de anima de estimação exclusivo do Fundador. Abrir o item permite que você selecione um dos três gatos de aparência real, em preto, branco ou marrom. Todos os itens do seu Pacote de Fundador estarão disponíveis para aquisição na Loja após você passar no Prólogo.

Complete a missão “Aprendendo sobre animais de estimação”

A missão “Aprendendo sobre animais de estimação” é uma missão fácil de realizar que fica disponível após a conclusão da missão “Demônios em Prideholme” que faz parte da história principal.

Vá para a taverna Prideholme e fale com o estalajadeiro, que lhe dará a missão. Em seguida, você precisará falar com Blueberry e Redberry em Prideholme e realizar algumas tarefas básicas. Você pode então falar com o NPC de gerenciamento de animais de estimação, Working Achatemeow, e ele lhe dará o animal de estimação White Bunny.

Compre-os na loja do jogo

A maioria dos animais de estimação que você adquirir em Lost Ark serão da loja do jogo e podem ser adquiridos com Cristais ou Cristais Reais (Crystals/Royal Crystals).

Atualmente, os jogadores podem gastar 540 Cristais na escolha de Saphia (uma criatura parecida com uma raposa com seis opções de cores diferentes) ou Helgaia (um pássaro com quatro opções de cores diferentes). Há também quatro tipos diferentes de Totoiki disponíveis, cada um por 1.300 Cristais Reais.

Provavelmente, existem outras maneiras de ganhar animais de estimação à medida que você avança no jogo e mais animais de estimação certamente serão adicionados à loja do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.