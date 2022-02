Como conseguir a Song of Resonance em Lost Ark

Lost Ark traz inúmeros elementos do gênero MMO, mas os mistura com outros tipos de mecânicas, como exploração e elementos de hack-and-slash.

Além das mecânicas de combate e criação, o jogo realmente investe na exploração. Por isso, há muitas formas de explorar as áreas do jogo e descobrir seus segredos mais obscuros.

A música é uma das formas de explorar essas áreas. Os personagens podem aprender diversas músicas em sua jornada usando partituras, e tocá-las pode desbloquear certas áreas, destruir obstáculos e muito mais.

A Song of Resonance é uma das mais cruciais para a exploração. Ela é descrita como uma canção que abre “espaços ocultos” (“hidden spaces”) e alguns colecionáveis não podem ser obtidos sem ela. Ela também é usada em Rapports e missões.

Saiba como desbloquear a Song of Resonance.

Como conseguir a Song of Resonance

Você só pode conseguir a Song of Resonance se comprar de um personagem específico, chamado Treasure Hunter Igran. Ele fica no Ship Deck da ilha de Pleccia no mar Sea of Gienah. Fica a oeste de Anikka.

Quando estiver no Ship Deck, desça até o sudeste do navio e fale com o Treasure Hunter Igran. Ele oferecerá alguns itens em troca de Pirate Coins, incluindo a Song of Resonance.

Custará 16.500 Pirate Coins, então pode ser necessário juntar um pouco antes de ir para lá. Se não tiver moedas suficientes, confira se tem Coin Chests no inventário. Abrir esses baús dá uma chance de obter vários tipos de moedas, que podem ser convertidos em Pirate Coins. É só falar com os mercadores (Traveling Merchants) que ficam nos portos. Fora isso, você pode conseguir mais moedas do jeito comum, concluindo missões e tarefas diárias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 13 de fevereiro.