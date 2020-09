Zagras fortalece decks de Ping do Histórico e Commander em Magic

Um novo vampiro foi revelado para Magic: the Gathering na temporada de prévias de Renascer de Zendikar. Além de várias palavras-chave, ele pode conceder toque mortífero a outras criaturas que você controlar.

Usando a nova mecânica de Grupos de ZNR para reduzir o custo de conjuração da carta, Zagras, Ladrão de Pulsações tem muito a oferecer aos decks de Ping. O Vampiro Ladino pode não ter grande impacto no Construído Padrão, nem no Limitado, mas tem potencial para fazer a diferença no Commander e no Histórico, transformando os pings com toque mortífero.

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 6

Tipo: Criatura Lendária — Vampiro Ladino

Mecânica de Grupo: Esta mágica custa 1 a menos para ser conjurada para cada criatura em seu grupo.

Palavras-chave: Voar, Toque mortífero e Ímpeto.

Atributos: 4/4

Primeira habilidade: As outras criaturas que você controla têm toque mortífero.

Segunda habilidade: Toda vez que uma criatura que você controla causar dano de combate a um planeswalker, destrua aquele planeswalker.

Zagras, Ladrão de Pulsações precisa de ao menos dois dos quatro tipos de criatura em um Grupo para valer a pena. Os principais tipos de criatura de Rakdos são Guerreiro no Vermelho e Ladino no Preto. Os tipos secundários são Magos para o Vermelho e Clérigo no Preto.

Entre as cartas ideais para usar com Zagras, Ladrão de Pulsações nos formatos Histórico e Commander, estão as famosas Goblin Lança-correntes e Lavamante Implacável. Diabo do Pandemônio também é uma boa opção, mas não reduz o custo de conjuração do vampiro por não fazer parte do Grupo.

A mecânica de Grupo de ZNR abre a porta para que Zagras, Ladrão de Pulsações, seja facilmente conjurado por um CMC de 4, em vez de 6. Um 4/4 com várias habilidades e palavras-chave por esse custo é interessante em qualquer formato de Magic, especialmente quando uma das habilidades concede toque mortífero.

Experimente jogar com Zagras, Ladrão de Pulsações quando ZNR for lançada, em 17 de setembro para MTG Arena e em 26 de setembro em versão física.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de setembro.