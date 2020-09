Wizards revela 3 cartas de Magic The List com prévia de Renascer de Zendikar

Entre todas as prévias de Renascer de Zendikar que a Wizards of the Coast revelou, também foram reveladas três novas cartas de Magic: The Gathering The List.

A equipe de Magic já tinha revelado três cartas de The List: Fractius Musculoso, Patrulheiro de Bode Alado e Pacto de Negação. Na stream de revelação de Renascer de Zendikar, foram anunciadas três novas cartas de Magic que estariam na The List: Cadeia Alimentar, Espírito-Guia Símio e Pé-de-limo, o Clandestino.

Cadeia Alimentar

Cadeia Alimentar (Food Chain)

CMC: 3

Tipo: Encantamento

Raridade: Raro

Texto: Remova do jogo uma criatura que você controla: Adiciona X manas de qualquer cor à sua reserva de Mana, onde X é igual ao custo de mana convertido da criatura removida mais um. Esta mana só pode ser gasta para baixar mágicas de criatura.

Espírito-Guia Símio

Espírito-Guia Símio (Simian Spirit Guide)

CMC: 3

Tipo: Criatura—Espírito Símio

Atributos: 2/2

Raridade: Comum

Texto: Remova do jogo o Espírito-Guia Símio em sua mão: Adicione 1 mana Vermelha à sua reserva de mana.

Pé-de-limo, o Clandestino

Pé-de-limo, o Clandestino (Slimefoot, the Stowaway)

CMC: 3

Tipo: Criatura Lendária—Fungo

Raridade: Incomum

Atributos: 2/3

Texto: Toda vez que uma Saprófita que você controla morre, Pé-de-limo, o Clandestino, causa 1 ponto de dano a cada oponente e você ganha 1 ponto de vida. Pague 4: Crie uma ficha de criatura verde 1/1 do tipo Saprófita.

The List é uma lista de 300 cartas selecionadas de Magic que poderão ser encontradas na próxima coleção de Boosters. De Comuns a Míticas, The List é composta de “cartas interessantes do passado de Magic”, segundo o designer Mark Rosewater. Cada coleção lançada para o Padrão terá uma nova The List, que contém cartas encontradas ao longo dos últimos 27 anos de história de Magic.

Só os Boosters da Coleção vão conter cartas da lista, que não estarão em MTG Arena. Algumas cartas da lista podem acabar indo parar no Histórico com o tempo, segundo Rosewater, mas não para o lançamento de Renascer de Zendikar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de setembro.