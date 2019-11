Todas as caixas de Secret Lair de Magic: The Gathering

A Wizards of the Coast tem uma nova coleção temática de Magic, composta de reimpressões de cartas famosas com arte alternativa. Mas cada caixa de Secret Lair fica disponível para compra por um período de apenas 24 horas.

A série Secret Lair contém sete caixas temáticas de colecionador com três a sete reimpressões de cartas e fichas baseadas em um tema popular na história de Magic: The Gathering. O preço das caixas é de 30 ou 40 dólares, dependendo do que vem nelas. Os jogadores que quiserem todas as cartas da série Secret Lair podem comprar o conjunto completo por 200 dólares.

Cada caixa de Secret Lair fica disponível para compra por apenas 24 horas no site da Wizards of the Coast, incluindo o conjunto completo.

2 de dezembro: Conjunto completo Secret Lair (inclui todas as cartas), começando às 14h (horário de Brasília) por 199,99 dólares.

3 de dezembro: Bitterblossom Dreams começando às 14h (horário de Brasília).

4 de dezembro: Eldraine Wonderland começando às 14h (horário de Brasília).

5 de dezembro: Restless in Peace começando às 14h (horário de Brasília).

6 de dezembro: Seeing Visions começando às 14h (horário de Brasília).

7 de dezembro: Explosions começando às 14h (horário de Brasília).

8 de dezembro: Kaleidoscope Killers começando às 14h (horário de Brasília).

9 de dezembro: OMG Kitties! começando às 14h (horário de Brasília) por 39,99 dólares.

Com toda compra, há códigos para as cartas de Secret Lair em Magic Online, além de cartas e sleeves de MTG Arena. Muitas das cartas não estão disponíveis para Arena por serem de coleções mais antigas.

Os lançamentos de Magic Secret Lair começam em 2 de dezembro. Os preços das caixas temáticas de Magic: The Gathering serão incluídos no artigo à medida que forem revelados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de novembro.