Rotação de Magic não consegue resolver problemas do Padrão

Um meta balanceado do Padrão de Magic: The Gathering continua sendo apenas um sonho, com cartas como Omnath de quatro cores e Uro, Titã da Ira da Natureza no formato.

O lançamento recente de Renascer de Zendikar e a nova rotação deveriam reviver o Padrão do Magic, mas quebraram o formato. A Wizards of the Coast já anunciou que a equipe de Banidos & Restritos está monitorando o formato e pode haver uma atualização no começo da semana que vem.

We're closely monitoring developments in Standard. In order to avoid disrupting this weekend's tournaments, we intend to provide an update on the format early next week. — Magic: The Gathering (@wizards_magic) September 22, 2020

Omnath de quatro cores é, de longe, o melhor deck do Padrão no momento. Usando novas cartas como Cobra de Lótus e a problemática lendária Uro, Titã da Ira da Natureza, o deck construído em torno de Omnath, Locus da Criação é ainda mais forte que o de Fogos da Invenção no formato, antes que a carta fosse banida em junho. Os jogadores que usam Ultimato da Gênese e Terror dos Picos com Uro e Omnath fazem com que os outros acabem comendo poeira.

Omnath, Locus da Criação também é uma carta poderosa em Sultai Controle no Padrão de Magic, outro deck que já usava Uro, Titã da Ira da Natureza. Mas banir apenas Uro poderia acabar abrindo a porta para outros arquétipos dominarem o meta do Padrão. Alguns como Temur Aventura e Gruul Aventura acabariam novamente se tornando os melhores do Padrão de Magic, revertendo o meta ao que era há um ano.

Outras cartas afetadas caso Uro, Titã da Ira da Natureza seja banido incluem Brasolâmina e Winota, Agregadora de Forças. Qualquer que seja a decisão da Wizards, parece que o Padrão de Magic vai continuar o mesmo por aproximadamente uma semana. E quando o banimento vier, é possível que o formato continue desbalanceado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de setembro.