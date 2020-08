Reconquista da Natureza, Espiral de Crescimento, Teferi, Manipulador do Tempo e Familiar do Caldeirão estão banidas do Padrão de Magic

A Wizards of the Coast removeu quatro cartas do Padrão no anúncio de Banidos & Restritos de hoje.

Anteriormente, a WotC tinha anunciado que não baniria nenhuma carta do Padrão nos dias antes do lançamento de Renascer de Zendikar. Mas, com cartas como Reconquista da Natureza dominando os níveis mais altos do competitivo e as ranqueadas digitais, esperar pela próxima rotação não era mais uma opção.

“Estamos banindo para enfraquecer decks que vêm sendo fortes e populares nos níveis mais altos do jogo competitivo, além de alguns cards e combos que permaneceram por tempo demais aos olhos da comunidade do Padrão”, disse a WotC.

As quatro cartas a serem removidas do formato Padrão segundo o anúncio de Banidos & Restritos de agosto são Reconquista da Natureza, Espiral de Crescimento, Teferi, Manipulador do Tempo e Familiar do Caldeirão. Teferi, Espiral de Crescimento e Reconquista da Natureza já corriam o risco há um tempo, devido a sua dominância no competitivo. E, apesar de os decks que usam Familiar do Caldeirão, como Rakdos Sacrificar, não conseguirem competir com as outras três cartas, eles seriam bem mais usados se apenas as outras três cartas fossem removidas do Padrão.

Temur Reconquista tem causado problemas ao Padrão há algum tempo. Ao longo do último mês, o arquétipo dominou todos os formatos competitivos. No primeiro dia da final da Players Tour, 68% dos participantes usaram Espiral de Crescimento e 54%, Reconquista da Natureza.

Os banimentos do Banidos & Restritos de agosto entram em vigor imediatamente em todas as plataformas digitais de Magic e no jogo físico.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de agosto.