Professores Lendários revelados de MTG em Strixhaven

Um total de cinco professores da Universidade Strixhaven foram revelados pela Wizards of the Coast para a Coleção Commander 2021, que está programada para ser lançada em abril.

A Universidade Strixhaven está localizada no plano de Arcavios, apresentando suas cinco escolas dentro do próximo conjunto Padrão-legal Strixhaven: Escola de Magos ( STX ) e Commander 2021 ( C21 ). As cinco escolas são representadas por duas cores de mana inimigas. Os professores em cada uma das escolas de Strixhaven também são cartas com figuras C21 Lendárias para os cinco decks pré-construídos.

De um estimado maestro de orquestra mágica a Dríade Druida que prefere a vida de eremita, aqui estão os cinco professores de Strixhaven e as figuras de C21.

Osgir, the Reconstructor

Osgir, the Reconstructor, é o professor da Escola Sapioforte que representa as cores vermelho e branco do Magic. Ensinando sobre armas e artefatos militares do passado, Osgir é um gigante com vigilância.

Custo de Mana: 2RW

Tipo: Criatura Lendária – Artífice Gigante

Raridade: Mítica

Estatísticas: 4/4

Palavra-chave: Vigilância

Primeira habilidade: Pague um, sacrifique um Artefato: A criatura alvo que você controla recebe + 2 / + 0 até o final do turno.

Segunda habilidade: Pague “X”, exile um card de Artefato com valor de mana “X” de seu cemitério: Crie duas fichas que são cópias do card exilado. Ative apenas como um feitiço.

Zaffai, Thunder Conductor

Zaffai, Thunder Conductor, leciona na Escola Prismari e é um maestro da Orquestra Arcana. Representando as cores de Magic Azul e Vermelha, o Humano Xamã Lendário usa a nova mecânica de STX, Magecraft. Os jogadores ganham um bônus de Magecraft quando lançam uma Mágica Instantânea ou Feitiço. O bônus de Zaffai é o único que pode criar uma ficha de Elemental 4/4 ou causar 10 de dano a um oponente aleatório em circunstâncias específicas.

Custo de Mana: 2UR

Tipo: Criatura Lendária – Humano Xamã

Raridade: Mítica

Estatísticas: 1/4

Magecraft: Sempre que você lançar ou copiar uma Mágica Instantânea ou Feitiço, use Vidência 1. Se o mana daquela mágica for cinco ou mais, crie uma ficha de criatura 4/4 Azul e Vermelho Elemental. Se o valor de mana daquele feitiço for 10 ou mais, Zaffai, Thunder Collector causa 10 de dano a um oponente escolhido aleatoriamente.

Breena, o Demagogo

Breena, the Demagogue pode ajudá-lo a dominar as duas cores Branco e Preto do Magic na escola de Platinopena. Capaz de fortalecer e enfraquecer através do uso de palavras, Breena é Ave Bruxa com Voar.

Custo de Mana: 1WB

Tipo: Criatura Lendária – Ave Bruxa

Raridade: Mítica

Estatísticas: 1/3

Palavra-chave: Voar

Habilidade: Sempre que um jogador ataca um de seus oponentes, se esse oponente tiver mais pontos de vida que outro de seus oponentes, esse jogador atacante compra um card e você coloca dois marcadores + 1 / + 1 em uma criatura que você controla.

Willowdusk, Essence Seer

Willowdusk, Essence Seer é uma Dríade Druida e professora da Escola Murchaflor. Preferindo o estilo de vida eremita, Willowdusk, Essence Seer retrata os ensinamentos de Murchaflor através das cores Preto e Verde.

Custo de Mana: 1BG

Tipo: Criatura Lendária – Dríade Druida

Raridade: Mítica

Estatísticas: 3/3

Habilidade: Pague um e vire: Escolha outra criatura alvo. Coloque um número de marcadores + 1 / + 1 nele igual à quantidade de pontos de vida que você ganhou neste turno ou a quantidade de pontos de vida que você perdeu neste turno, o que for maior. Ative apenas como um feitiço.

Adrix e Nev, Twincasters

Os gêmeos Kenrith não são os únicos irmãos a frequentar a Universidade Strixhaven. Os professores adjuntos Adrix e Nev, Twincasters ensinam matemática mágica na Escola Quandrix. Os gêmeos Tritão também contêm outra nova mecânica de STX, Salvaguarda. Toda vez que a permanente se tornar alvo de uma mágica ou habilidade que um oponente controla, anule-a, a menos que aquele jogador pague o custo de Salvaguarda.

Custo de Mana: 2GU

Tipo: Criatura Lendária – Tritão Mago

Raridade: Mítica

Estatísticas: 2/2

Salvaguarda: Pague dois: Sempre que esta criatura se tornar o alvo de uma mágica ou habilidade que um oponente controla, anule-a, a menos que aquele jogador pague dois manas.

Habilidade: se uma ou mais fichas forem criadas sob seu controle, o dobro dessas fichas será criado.

Os cinco professores da Universidade Strixhaven estarão disponíveis via MTG Commander 2021, que está programado para ser lançado em 23 de abril. Os cinco decks pré-construídos do Commander são Silverquill Statement (WB), Prismari Performance (UR), Witherbloom Witchcraft (BG), Lorehold Legacies (WR) e Quantum Quandrix (UG).

