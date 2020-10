Omnath, Trevo da Sorte e Fuga para as Terras Selvagens banidos do Padrão de Magic

Omnath, Locus da Criação fez história em Magic: The Gathering. A carta foi banida de dois formatos e suspensa de outro após apenas 18 dias de seu lançamento, na coleção Renascer de Zendikar.

A punição foi severa para Omnath, banido pela WotC dos formatos Padrão e Brawl. O elemental lendário também foi suspenso do formato Histórico. Mas Omnath não foi a única carta afetada. Trevo da Sorte e Fuga para as Terras Selvagens também foram banidos do Padrão no último anúncio de Banidos & Restritos de Magic.

O banimento de Omnath, Trevo da Sorte e Fuga para as Terras Selvagens acontece logo depois da Grande Final 2020, em que 72% do meta do Padrão conteve uma mistura de Omnath Ramp e Omnath Aventura 4 cores. Dos 32 decks usados, 23 deles usavam Omnath.

“Apesar de ser comum em um campo pequeno de torneio baseado em convites para jogadores que testam juntos e convergem para alguns decks, neste caso o campo tinha impressionantes 23 decks com Omnath dentro de um total de 32”, disse Ian Duke, da equipe de design de jogo de Magic.

Para garantir que o meta do Padrão não fique apenas mudando de uma carta problemática para outra, a equipe de Banidos & Restritos também baniu Trevo da Sorte e Fuga para as Terras Selvagens.

“Sem Omnath no ambiente, os dados de jogo ranqueado deixam claro que os decks de Aventura continuarão sendo a estratégia mais forte”, explicou Duke. “Por fim, como um passo adicional para garantir que decks de rampa não continuem a dominar o metajogo Padrão, também decidimos banir Fuga para as Terras Selvagens.”

Omnath também foi suspenso do formato Histórico de MTG Arena. Teferi, Manipulador do Tempo e Reconquista da Natureza mudaram de “suspensos” para “banidos” no Histórico, e Emissário da Árvore Flamejante não está mais suspenso. Omnath também foi banido do formato Brawl.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de outubro.