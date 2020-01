Nova ferramenta para MTGA chama o profissinal LSV para auxiliar nos drafts do Arena

O veterano jogador de Magic: the Gathering, Louis Scott-Vargas, fez uma parceria com o MTGA Assistant para fornecer dicas úteis para os jogadores que jogam draft no MTG Arena.

Um novo aplicativo de Magic que busca a coleção de um jogador e oferece conselhos preliminares do profissional LSV está sendo lançado hoje. O aplicativo, criado pelo MTGA Assistant em conjunto com o Overwolf, oferece principalmente recursos que já foram vistos antes. Mas, além da interface minimalista e do rastreador de decks, o aplicativo fornece dicas de draft e classifica as cartas segundo um dos melhores jogadores de Magic do mundo.

Introduzido no Magic Hall of Fame em 2013, o LSV é o co-capitão do Team CFB e tem assento na Magic’s Rivals League para a temporada parcial de 2020. Enquanto se apresenta no mais alto nível de jogadas competitivas de Magic nos formatos Construído e Limitado, o LSV venceu cinco torneios do Grand Prix ao longo de sua carreira e terminou entre os oito primeiros no PT 10 vezes, ganhando um.

O LSV é considerado um dos melhores jogadores de Magic de todos os tempos por seus colegas e fãs, então os jogadores que procuram melhorar seus jogos do Limitado podem aprender uma coisa ou outra com ele. Com o aplicativo instalado, os jogadores podem ver uma lista das cartas possíveis de escolher durante o Limited Draft do Arena no canto superior esquerdo da tela. Passar o mouse sobre o nome de uma carta abre uma caixa com dicas e classificações escritas por LSV.

Existem outros aplicativos de rastreamento para o MTG, mas este é o primeiro a oferecer conselhos de um veterano. Os jogadores podem baixar o aplicativo e consultar os conselhos do LSV imediatamente no Magic Arena, competindo no THB Ranked ou no Traditional Draft.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de janeiro.