Nissa, de Magic, será Golgari em Renascer de Zendikar

Foi revelada mais uma planeswalker de Renascer de Zendikar, uma nova Nissa Golgari: Nissa dos Ramos Umbrosos.

Nissa tem sido usada principalmente como planeswalker do Mono-Verde, exceto quando a cor Azul foi adicionada a ela na versão Nissa, Guardiã dos Elementos. Já agora, em ZNR, ela recebeu a cor Preta como custo de mana na nova versão Nissa dos Ramos Umbrosos.

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

Como a nova representante Golgari, Nissa é um planeswalker forte em ZNR. Ela tem a passiva de Aterragem. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle, você coloca um marcador de lealdade em Nissa dos Ramos Umbrosos.

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

Nissa então transforma aquele terreno em uma arma poderosa com seu +1, que pode desvirar um terreno alvo e transformá-lo em uma criatura 3/3 do tipo Elemental com ímpeto e ameaçar até o final do turno. Nissa sempre gostou de transformar terrenos em elementais, mas em ZNR eles ficarão mais fortes, já que terão ímpeto e ameaçar até o final do turno.

Quanto ao -5 de Nissa dos Ramos Umbrosos, você pode colocar uma carta de criatura com custo de mana convertido igual ou inferior ao número de terrenos que você controla no campo de batalha de sua mão ou cemitério, com dois marcadores +1/+1 nela. Nissa tem lealdade 4 ao entrar no campo de batalha, possibilitando ativar o -5 no mesmo turno.

Mostre todo o poder da Nissa Golgari em ZNR, que lança em MTG Arena em 17 de setembro e na edição física em 25 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de setembro.