Magic libera primeiras cartas de Throne of Eldraine no Brawl

Foram reveladas as primeiras duas cartas de Magic: The Gathering para os decks de Brawl pré-construídos da coleção Throne of Eldraine.

Com o lançamento de Throne of Eldraine em 4 de outubro, haverá quatro decks de Brawl pré-construídos à venda. Em cada deck de Brawl, há 20 cartas únicas que não estão disponíveis nos pacotes do Draft. Porém, as cartas ainda podem ser encontradas nos pacotes de colecionador.

Duas novas cartas dos decks pré-construídos de Brawl foram reveladas por Gavin Verhey. A primeira é um artefato e a outra é uma nova criatura lendária. E, falando em criaturas lendárias, Verhey confirmou que Throne of Eldraine terá um monte delas.

Arcane Signet

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

Arcane Signet (“Selo Arcano”) é um artefato barato para agregar mana em decks de Commander (EDH) e Brawl. Agregar mana é extremamente importante com decks de várias cores, e o Arcane Signet é uma solução viável para o Brawl, assim como as muitas pedras de mana do EDH. Mas os jogadores de Commander também devem começar a adicionar o Arcane Signet em seus decks.

Mas o Arcane Signet não é só para o Brawl. Ele encaixa bem em uma variedade de decks multicoloridos do Padrão. E é essa a beleza do Brawl. Toda carta que funcionar bem no Brawl também pode ser usada em outros formatos de MTG, como Commander e Padrão.

Chulane, Teller of Tales

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

Combinando com o tema de contos de fadas de Throne of Eldraine, Chulane, Teller of Tales (“Chulane, Contador de Contos”) é o Comandante de um dos quatro decks pré-construídos de Brawl. Como Comandante do deck, Chulane garante tempo e pode trazer criaturas de volta à mão do jogador pelo custo de três de mana.

Esse deck deve ficar cheio de cartas com habilidades de “entrar em campo”, permitindo que o jogador essencialmente as ative duas vezes, graças a Chulane, Teller of Tales.

Cada deck pré-construído terá um tema e todas as cartas incluídas nos decks pré-construídos são jogáveis no Padrão, assim como em outros formatos de Magic. Só as cartas do Padrão poderão ser usadas no Brawl, porém. O Commander permite cartas além do Padrão.

Não foi anunciada a data oficial para Brawl entrar no MTG Arena, além de “até o fim do ano”. O Brawl físico será lançado junto com Throne of Eldraine, em 4 de outubro.

