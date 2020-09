Lançamentos de Magic para 2021 incluem Kaldheim e retorno a Innistrad

Magic: The Gathering compartilhou a programação de lançamentos para o próximo ano durante a stream de lançamento de Renascer de Zendikar. As novidades incluem o lançamento de um plano muito aguardado e o retorno de um dos planos mais amados de Magic.

Além de mostrar mais de 20 cartas de Renascer de Zendikar, a Wizards of the Coast compartilhou informações sobre seus lançamentos planejados para 2021, começando com a coleção Kaldheim. O plano de Kaldheim é a versão de Magic para um mundo inspirado nos vikings. Os fãs pedem para visitar Kaldheim desde a primeira vez que o plano foi mostrado, em 2009, como parte de Planechase.

O lançamento de Strixhaven está marcado para o primeiro semestre de 2021, com o slogan “The most elite university in the Multiverse” (“A maior universidade de elite do Multiverso”). A coleção se passa em uma localização desconhecida que ainda não apareceu em nenhuma arte de Magic.

Adventures in the Forgotten Realms é a coleção do meio do ano de 2021, possivelmente tomando o lugar da coleção básica que costuma sair na época. A coleção está sendo divulgada como a chegada oficial de Dungeons & Dragons a Magic. O universo de Dungeons & Dragons já apareceu em diversas coleções adicionais de Magic: Sword of Dungeons & Dragons foi uma carta da expansão Unstable, por exemplo.

A primeira colaboração das duas marcas foi em 2018, com o lançamento do livro The Guildmaster’s Guide to Ravnica (“O Guia do Mestre para Ravnica”), livro oficial que se passa no plano de Ravnica em Magic. Depois disso, neste ano, foi lançado Mythic Odysseys of Theros (“Odisseias Míticas de Theros”), um livro que se passa em Theros.

Além de anunciar três novos planos, Magic também vai voltar aos planos mais populares e revisitar as coleções mais queridas.

Innistrad vai voltar com duas coleções no segundo semestre de 2021. As coleções ainda não têm nome, mas serão baseadas em criaturas dos tipos Lobisomem e Vampiro. Innistrad apareceu pela primeira vez em 2011, e Sombras em Innistrad, em 2016.

Time Spiral Remastered marca o retorno a uma das coleções mais experimentais de Magic pela primeira vez em 14 anos. Essa será a segunda coleção remasterizada, depois do lançamento de Amonkhet Remasterizada no Magic Arena em agosto.

Modern Horizons 2 também está marcada para o ano que vem, mas sem data certa anunciada. É a sequência de Modern Horizons, que saiu em 2019, considerada uma excelente coleção para drafts e a primeira que foi lançada diretamente para o Moderno, sem passar pelo Padrão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 01 de setembro.