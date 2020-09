Criaturas Pretas Lendárias de Renascer de Zendikar Rising permitem recursão do cemitério

Três criaturas Pretas Lendárias foram reveladas no primeiro dia de prévias de Renascer de Zendikar.

Todas as três podem funcionar no Brawl ou como peças-chave no Padrão, com estratégias bem específicas e abrindo espaço para recursão do cemitério.

Drana, Última Grã-vampira

Imagem via WOTC

CMC: 5

Tipo: Criatura Lendária Vampiro Clérigo

Atributos: 4/4 com Voar

Primeira habilidade: Toda vez que Drana, Última Grã-vampira, ataca, o jogador defensor escolhe um card de criatura que não seja lendário em seu cemitério. Você devolve aquele card ao campo de batalha com um marcador +1/+1 adicional. A criatura é um Vampiro além de seus outros tipos.

Drana será uma comandante divertida ou uma parte importante de decks de vampiro no Commander. Como criatura no Padrão, ela parece ser pouco viável. A habilidade dela é forte nas circunstâncias certas, mas precisar atacar antes de ativar talvez faça dela um pouco lenta para o ritmo atual do Padrão. Há diversas cartas de baixo custo que podem remover Drana, como Ato Cruel ou Ginete Homicida. Além disso, permitir que o oponente escolha que criatura tirar do cemitério é dar a certeza de que ele vai escolher a mais fraca.

Orah, Hierofante do Enclave Celeste

Imagem via WOTC

CMC: 4

Tipo: Criatura Lendária Kor Clérigo

Atributos: 3/3 com Vínculo com a vida

Primeira habilidade: Toda vez que Orah, Hierofante do Enclave Celeste, ou outro Clérigo que você controla morrer, devolva o card de Clérigo alvo com custo de mana convertido menor do que o Clérigo que morreu de seu cemitério para o campo de batalha.

O poder real de Orah não será revelado até algumas semanas depois do lançamento de Renascer de Zendikar. A habilidade de trazer um Clérigo de com CMC menor que o que morreu de volta do cemitério é perfeita para combos. No entanto, com os combos que não são tão óbvios, é preciso ter algumas semanas para entender como funcionam melhor. Fique de olho no que essa carta pode criar.

Zareth San, o Trapaceiro

Imagem via WOTC

CMC: 5

Tipo: Criatura Lendária Tritão Ladino

Atributos: 4/4 com Lampejo

Primeira habilidade: Com 2 manas quaisquer, 1 azul e 1 preta, devolva um Ladino atacante não bloqueado que você controla para a mão de seu dono: Coloque Zareth San, o Trapaceiro, de sua mão no campo de batalha virado e atacando.

Segunda habilidade: Toda vez que Zareth San causa dano de combate a um jogador, você pode colocar o card de permanente alvo do cemitério daquele jogador no campo de batalha sob seu controle.

A habilidade de Zareth se parece um pouco com o ninjitsu dos Ladinos. O fato de a carta ter Lampejo significa que pode funcionar como um bloqueio surpresa caso sua habilidade principal não seja relevante, mas poder pegar um permanente do cemitério do seu oponente é muito forte. O caminho mais óbvio é que se use a habilidade de Zareth para entrar em campo, causar dano ao oponente e roubar sua maior criatura.

Há, no entanto, algumas possibilidades interessantes, porque a carta diz “o card de permanente alvo do cemitério daquele jogador”. Isso significa que é possível pegar terrenos, como Campo da Ruína, ou até um artefato como O Grande Círculo. É uma carta poderosa e versátil para os Ladinos no Padrão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 01 de setembro.