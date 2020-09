Cartas Dupla-Face Modais de Magic parecem promissoras para os formatos limitados

Algumas novas cartas Dupla-Face Modais foram reveladas por William Jensen, membro da Magic Pro League.

O nível de poder das últimas cartas Dupla-Face Modais, que são sempre terrenos no verso mas podem ser de outros tipos na face frontal, reveladas mostra que a mecânica não fica restrita às cartas Raras. As Incomuns serão importantes nos formatos limitados por sua utilidade e poder.

Guerreiro de Akoum // Dentes de Akoum

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 6

Tipo: Criatura Minotauro Guerreiro // Terreno

Atributos: 4/5 com Atropelar

Primeira habilidade: Dentes de Akoum entra no campo de batalha virado. Ative para adicionar 1 de mana vermelho.

O terreno vermelho Incomum não deve aparecer no Construído Padrão, mas com certeza vale a pena em decks de formatos Limitados. A flexibilidade faz com que valha a pena. Ter uma carta forte no fim do jogo, mesmo que cara como essa, é melhor que ter apenas um terreno simples.

Recuperação de Bala Ged // Santuário de Bala Ged

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 3

Tipo: Feitiço // Terreno

Primeira habilidade: Santuário de Bala Ged entra no campo de batalha virado. Ative para adicionar 1 de mana verde.

Segunda habilidade: Devolva o card alvo de seu cemitério para sua mão.

É outra carta forte para os modos Limitados. Ela é até melhor que a Incomum vermelha porque o feitiço custa bem menos. Como é o caso de todas essas cartas, ela é boa no início e no fim do jogo.

Emboscada de Khalni // Território de Khalni

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 3

Tipo: Mágica Instantânea // Terreno

Primeira habilidade: Território de Khalni entra no campo de batalha virado. Ative para adicionar 1 de mana verde.

Segunda habilidade: A criatura alvo que você controla luta com a criatura alvo que você não controla.

Essa carta tem um ótimo efeito de luta, com mais versatilidade que as cartas de luta costumam ter no Limitado. Ela deve fazer um ótimo trabalho para acabar com impasses no Limitado e abrir espaço para que suas criaturas maiores tragam a vitória.

Abrigo de Sejiri // Geleira de Sejiri

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 2

Tipo: Mágica Instantânea // Terreno

Primeira habilidade: Geleira de Sejiri entra no campo de batalha virada. Ative para adicionar 1 de mana branco.

Segunda habilidade: A criatura alvo que você controla ganha proteção contra a cor de sua escolha até o final do turno.

Essa parece a melhor carta até agora. Ela protege criaturas importantes do Limitado, e talvez do Construído Padrão. É a carta que tem mais utilidade no ciclo, um exemplo perfeito do poder das cartas Dupla-Face Modais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 02 de setembro.