Cartas da Coleção Básica 2021 de Magic que valem um bom dinheiro

O lançamento da Coleção Básica 2021 fez algumas cartas de Magic: The Gathering passarem a valer mais, além de reduzir os preços de algumas cartas mais velhas que ganharam reimpressões.

Apesar do aumento do número de casos de COVID-19 no mundo, especificamente no Brasil e nos Estados Unidos, há nove cartas da Coleção Básica 2021 que valem mais de 10 dólares. Várias delas são reimpressões populares, como Ugin, o Dragão Espírito e Tutor Sinistro, e outras como Teferi, Mestre do Tempo são novas. Dos planeswalkers Míticos ao Artefato Lendário, confira quais cartas da M21 de Magic valem mais até agora.

Teferi, Mestre do Tempo

Teferi, Mestre do Tempo é um planeswalker poderoso que será usado no Padrão e no Commander, além de outros formatos de Magic. No Commander, você pode ativar as habilidades de Teferi no turno de todo jogador, e o retorno das Fases ao Padrão pode mostrar grande impacto. Devido ao poder associado a Teferi, Mestre do Tempo, ele está custando entre 250 e 850 reais (fora do Brasil, mais de 60 dólares).

Ugin, o Dragão Espírito

O retorno de Ugin, o Dragão Espírito ao Padrão é importante. Com o lançamento digital do M21, o preço de Ugin está em alta. O Dragão Espírito custa entre 130 e 799 reais (fora do Brasil, 32 dólares) e ainda pode subir mais. Mas, no fim, o preço de Ugin, o Dragão Espírito deve se estabilizar.

Tutor Sinistro

A reimpressão de Tutor Sinistro fez com que o preço fosse reduzido, no exterior, de aproximadamente 200 dólares para aproximadamente 27 dólares. No Brasil, é possível encontrar a reimpressão custando entre 66 e 650 reais. A reimpressão deve ter grande impacto nos formatos Padrão, Moderno e Pioneer do Magic. Sua última impressão antes da atual foi no fim dos anos 1990, em um conjunto inicial de Magic, e, apesar de o preço não ficar mais tão alto quanto estava anteriormente, ele deve continuar alto.

Terror dos Picos

Terror dos Picos é um dragão extremamente poderoso que tem a habilidade de punir seu oponente por removê-lo ou por escolher deixá-lo no campo. Já um possível banimento para M21, Terror dos Picos está custando entre 40 reais e 200 reais (no exterior, aproximadamente 15 dólares).

Emancipação Ígnea

Possivelmente muito presente em futuros decks de Commander, Emancipação Ígnea é um Encantamento que causa o triplo de dano de uma fonte que você controla quando ela causar dano. Seu valor caiu um pouco após o lançamento digital de M21, mas ainda está entre 23 e 90 reais (no exterior, em torno de 11,75 dólares).

Gargarote Ancião

Gargarote Ancião é mais do que um 6/6 de CMC 5. A Besta está equipada com Vigilância, Alcance e Atropelar e, como se isso não bastasse, toda vez que ele atacar ou bloquear, o jogador que o controlar pode escolher uma entre três opções de habilidade. Gargarote Ancião deve estar presente em vários formatos de Magic e está, por enquanto, custando entre 35 e 60 reais (no exterior, aproximadamente 10,75 dólares).

Azusa, Perdida mas Procurando

Azusa, Perdida mas Procurando é uma reimpressão importante na coleção M21, mas não deve ter grande impacto no Padrão. No Commander, porém, ela será presente. Para uma reimpressão como Azusa, o preço está razoável, entre 36 e 70 reais (no exterior, em torno de 10 dólares).

Liliana, Despertadora dos Mortos

Liliana volta ao Padrão como Liliana, Despertadora dos Mortos, um planeswalker Lendário cujo impacto nos diversos metagames de Magic ainda é desconhecido no momento. Mas ainda é uma carta de Liliana planeswalker, então seu valor continua entre 37 e 70 reais (no exterior, em torno de 10 dólares) por enquanto.

Planetário Cromático

Planetário Cromático é uma carta da coleção M21 que deve ter boa procura. Como um Artefato incolor com CMC 7, pode adicionar 5 mana de qualquer cor quando estiver no campo de batalha e ativada. Além disso, ele pode comprar uma carta para cada cor entre as permanentes controladas pelo jogador. Planetário Cromático está custando entre 30 e 50 reais (no exterior, em torno de 10 dólares), então é bom ficar de olho com o tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de junho.