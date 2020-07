Brawl se torna permanente em MTG Arena, Brawlers’ Guildhall é removido

Brawl passou a ser permanente em MTG Arena neste mês, e o Brawlers’ Guildhall foi removido. A Wizards of the Coast tinha anunciado a mudança no fim de junho.

No início da pandemia de COVID-19, a WotC removeu o alto custo de participação do Brawlers’ Guildhall e tornou o formato gratuito. Foi um experimento e uma forma de os jogadores presos em casa jogarem mais Arena.

O motivo de o modo inicialmente ter uma taxa de participação era que a organização tinha medo que o Brawl pudesse ofuscar o Padrão. Mas, depois de meses com o Brawlers’ Guildhall gratuito, a WotC determinou que não é nenhuma ameaça e deveria ser acessível aos jogadores a qualquer momento.

“Com o Brawlers’ Guildhall gratuito há vários meses, muitos de nossos temores relacionados ao Brawl ser permanente nunca se concretizaram”, a WotC disse. “O Brawl continua um modo popular secundário para a maior parte dos nossos jogadores, que gostam de aproveitar uma partida ou outra entre drafts e outros formatos tradicionais.”

O acesso a Brawl passou a ser liberado em MTG Arena sem nenhuma taxa de participação em 1º de julho. A WotC prometeu que não removeria o modo e ainda permitiria que os jogadores recebessem progresso de vitórias diárias e missões no modo Brawl.

O Historic Brawl, porém, cai em outras circunstâncias. A WotC não vai fazer o modo pemanente, mas vai continuar a oferecê-lo com os eventos. A organização quer avaliar o Brawl normal por um tempo antes de oferecer o Historic Brawl como outra opção gratuita.

“Quando chegar a vez de Zendikar Rising, já teremos o Brawl como modo permanente por algum tempo e vamos poder ter uma ideia de como a rotação do Padrão impacta o formato”, disse a WotC.

O Brawl do Padrão se tornou permanentemente gratuito em MTG Arena no começo de julho. Não se sabe, até o momento, se o Historic Brawl também será no futuro.

