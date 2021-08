As cartas mais raras do Magic: The Gathering

Com mais de 20.000 cards disponíveis em Magic: The Gathering e centenas de novos a cada ano, os colecionadores têm uma grande variedade de cards para procurar, mas alguns são muito mais raros do que o resto.

As cartas mais raras em MTG são geralmente do Conjunto Alpha, o primeiro disponível para os jogadores quando o jogo foi lançado em 1993. Alguns meses após o lançamento do jogo, a Wizards of the Coast reimprimiu o Conjunto Alpha como o Conjunto Beta. Os cards de ambos os conjuntos são significativamente raros e valiosos até hoje, custando milhares de dólares.

Aqui estão as cinco cartas mais raras do MTG.

Lótus Negra

Imagem via WotC

A Lótus Negra é a carta de MTG mais rara, adicionando três manas de qualquer cor de sua escolha antes de ser descartada. Não tem custo e também pode ser jogada como uma interrupção. Todos os anos, esta carta é vendida por um preço mais alto devido ao valor absoluto de seu efeito. Mesmo se você nunca jogou MTG antes, você pode ter ouvido o nome desta carta em várias discussões.

Furacão

Imagem via WotC

Furacão é o resultado de um erro durante o lançamento da edição revisada de 1994. O feitiço tinha uma borda Azul em vez de Verde devido ao seu custo de mana e, embora a WotC tenha recuperado o conjunto, esses cards ainda encontraram seu caminho para as mãos de alguns jogadores. O card foi reimpresso anos depois com o mesmo efeito, exceto que sua borda foi corrigida para ser verde.

Ancestral Recall

Imagem via WotC

Ancestral Recall é um card poderoso sem desvantagens, que custa uma mana Azul e permite que você compre três cards ou force seu oponente a comprar. A mágica é instantânea e os jogadores podem lançá-lo durante qualquer turno, o que permite que você arruíne os planos de seu oponente de estocar cartas na mão, forçando-o a descartar o excesso no cemitério.

Volcanic Island

Imagem via WotC

Os conjuntos iniciais adicionaram terrenos duplos quase sem desvantagens. A Ilha Vulcânica permite que você se beneficie do mana Azul ou Vermelho, dependendo de qual você precisar durante o seu turno. Com o tempo, mais terrenos duplos chegaram ao jogo, mas com algumas desvantagens.

Time Vault

Imagem via WotC

O Time Vault permite que você vire o card por dois de mana para ganhar um turno adicional após o atual, mas tem um custo. Usá-lo exige que os jogadores pulem um turno, já que a carta começa virada e não desvira como outras cartas. Se você configurá-lo corretamente, no entanto, você pode ter dois turnos explosivos para demolir seu oponente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 07 de agosto.