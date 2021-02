15 cartas de 4 formatos foram banidas de Magic

A Wizards of the Coast baniu oficialmente 15 novas cartas de quatro formatos de Magic: The Gathering no anúncio de Banidos e Restritos de hoje.

Um anúncio da WotC na semana passada revelou que Uro, Titã da Ira da Natureza seria banido hoje dos formatos Pioneiro, Histórico e Moderno de Magic. Além da saída do gigante, 14 outras cartas ao todo foram banidas do Histórico, Pioneiro, Moderno e Legado. A WotC ainda mudou as regras de Cascata e retirou Lurrus da Toca Onírica da lista de banimentos do Vintage.

Banimentos do Histórico

Uro, Titã da Ira da Natureza finalmente foi banido do Histórico após dominar o meta. Omnath, Locus da Criação também passou de suspenso para banido, com base em dados de que o elemental causaria mais problemas para o meta se voltasse, segundo Ian Duke.

Uro, Titã da Ira da Natureza

Omnath, Locus da Criação

Pioneiro

O formato Pioneiro fez uma limpeza hoje, removendo Uro e mais cartas que “ficaram por tempo demais”.

Uro, Titã da Ira da Natureza

Espião De Balaustrada

Teferi, Manipulador do Tempo

Informante do Submundo

Reconquista da Natureza

Moderno

Várias cartas que a WotC vem observando de perto há algum tempo, além de novas cartas como Trapaça de Tibalt, de KHM, foram banidas do formato Moderno de Magic.

Uro, Titã da Ira da Natureza

Campo dos Mortos

Espírito-Guia Símio

Trapaça de Tibalt

Legado

Oko tinha sobrevivido no formato Legado até o banimento de hoje, que também incluiu Arcanista da Horda Medonha e Astrolábio de Arcum. Uro não foi banido de Legado por seu “poder estar alinhado com o nível de poder geral de Legado”, de acordo com Duke.

Astrolábio de Arcum

Arcanista da Horda Medonha

Oko, Ladrão de Coroas

Mudança de regras

Uma mudança de regras foi feita a Cascata e será aplicada em Magic Online em 17 de fevereiro.

Novo texto de regras de Cascata, em tradução livre: Cascata é uma habilidade ativada que só funciona quando o feitiço com Cascata estiver na pilha. “Cascata” significa “Quando você conjurar este feitiço, deve exilar cartas do topo de seu grimório até exilar uma carta que não seja de terreno e cujo custo de mana convertido seja menor que o custo de mana convertido deste feitiço. Você pode conjurar aquele feitiço sem pagar seu custo de mana se o custo de mana convertido for menor que o custo de mana convertido deste feitiço. Depois, coloque todas as cartas exiladas desta forma e que não tenham sido conjuradas no fundo de seu grimório em ordem aleatória.”

O anúncio de Banidos e Restritos de Magic está ativo imediatamente em todos os formatos. A regra de Cascata começa em 17 de fevereiro via Magic Online.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de fevereiro.