Riot revela recompensas do passe de Teamfight Tactics na Ascensão dos Elementos

A Riot Games revelou as recompensas do passe de Teamfight Tactics na Ascensão dos Elementos, agora que a pré-temporada 2020 de League of Legends se aproxima.

No novo passe, será possível desbloquear quatro novas cromas de arena, baseadas nos vários elementos que estarão no jogo. A Riot também confirmou que não haverá novos ícones de invocador no passe porque “eles viram os memes”. Isso deve ser uma boa notícia para os jogadores antigos de TFT, já que os últimos passes tiveram ícones demais.

Teamfight Tactics on Twitter Earn elemental arena chromas, emotes, and Little Legend eggs in the new Rise of the Elements pass! https://t.co/FvhslBYsvE

Além disso, os jogadores vão receber dois ovos de Pequenas Lendas, um da Série 1 e um raro das Séries 1-3. As recompensas devem ajudar a incentivar os jogadores mais fiéis a subir de nível, ganhando boas recompensas.

Blake “Beernana” Edwards também revelou que o passe vai ficar durante toda a temporada da Ascensão dos Elementos. Passes anteriores ficaram por pouco tempo, o que significa que alguns não conseguiram desbloquear boa parte das recompensas.

A Riot também vai mudar as missões do TFT, e algumas semanas terão menos missões maiores que exigem um pouco mais de tempo e dão mais trabalho. As missões grandes ficam disponíveis por uma semana inteira, o que garante que há tempo suficiente para elas.

Essa é a tentativa da Riot de flexibilizar o sistema de recompensas de TFT. Mas, se as mudanças não forem bem-recebidas, é possível que eles voltem ao sistema antigo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de novembro.