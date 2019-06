Guia de itens de Teamfight Tactics

A versão da Riot para o gênero de combate automático está disponível. Se você quer entrar de cabeça em Teamfight Tactics, mas não faz ideia de como os itens funcionam, siga este guia.

A lista deve fazer com que você entenda um pouco mais de cada um dos itens e como funcionam uns com os outros.

Espada G.p.C.

+20 de Dano de Ataque

Constrói:

Espada G.p.C. = Gume do Infinito: dano de Acerto Crítico aumenta em 100%.

Arco Recurvo = Espada do Divino: 5% de chance por segundo de ganhar 100% de acerto crítico.

Bastão Desnecessariamente Grande = Pistola Laminar Hextec: cura 25% do dano causado.

Lágrima da Deusa = Lança de Shojin: depois de usar uma habilidade, recupera 15% da Mana máxima restante por ataque.

Cota de Malha = Anjo Guardião: revive com 500 de vida.

Capa Negatron = A Sedenta por Sangue: 35% de Roubo de Vida.

Cinto do Gigante = Convergência de Zeke: aliados ao seu redor em combate ganham 10% de Velocidade de Ataque.

Espátula = Lâmina Fantasma de Youmuu: você é um Assassino.

Arco Recurvo

+20% de Velocidade de Ataque

Constrói:

Espada G.p.C. = Espada do Divino: 5% de chance por segundo de ganhar 100% de acerto crítico.

Arco Recurvo = Canhão Fumegante: duplica o alcance de seus ataques, e os ataques nunca erram.

Bastão Desnecessariamente Grande = Lâmina da Fúria de Guinsoo: ganhe 5% de Velocidade de Ataque acumulativo por acerto. Acúmulos infinitos.

Lágrima da Deusa = Faca de Stattik: cada terceiro ataque causa 100 de dano mágico ao contato.

Cota de Malha = Dançarina Fantasma: desvia de todos os críticos.

Capa Negatron = Lâmina Amaldiçoada: chance de encolher ao contato: remove 1 estrela.

Cinto do Gigante = Hidra Titânica: ataques causam deal 10% da Vida máxima do usuário como dano ao contato extra.

Espátula = Espada do Rei Destruído: você é um Mestre das Lâminas.

Cota de Malha

+20 de Armadura.

Constrói:

Espada G.p.C. = Anjo Guardião: revive com 500 de vida.

Arco Recurvo = Dançarina Fantasma: desvia de todos os críticos.

Bastão Desnecessariamente Grande = Medalhão dos Solari de Ferro: cria um escudo que protege as unidades próximas a você em 200 de Vida no começo do combate.

Lágrima da Deusa = Coração Congelado: inimigos adjacentes atacam 20% mais devagar.

Cota de Malha = Armadura de Espinhos: reflete 35% do Dano de Ataque recebido.

Capa Negatron = Quebra-Espadas: ataques têm chance de desarmar.

Cinto do Gigante = Bônus do Monstro Vermelho: ataques queimam por 2,5% da Vida máxima. Unidades queimadas não podem se curar.

Espátula = Juramento do Cavaleiro: você é um Cavaleiro.

Capa Negatron

+20 de Resistência Mágica.

Constrói:

Espada G.p.C. = A Sedenta por Sangue: 35% de Roubo de Vida.

Arco Recurvo = Lâmina Amaldiçoada: chance de encolher ao contato: remove 1 estrela.

Bastão Desnecessariamente Grande = Centelha Iônica: sempre que um inimigo usar uma habilidade, cause 200 de dano nele.

Lágrima da Deusa = Silêncio: alta chance de silenciar ao contato.

Cota de Malha = Quebra-Espadas: ataques têm chance de desarmar.

Capa Negatron = Garra de Dragão: 83% de resistência a dano mágico.

Cinto do Gigante = Zéfiro: no início do combate, bane um inimigo por 5 segundos.

Espátula = Furacão de Runaan: ataca 2 alvos extras por ataque. Ataques extras causam 50% do dano.

Bastão Desnecessariamente Grande

+20% de Dano Mágico.

Constrói:

Espada G.p.C. = Pistola Laminar Hextec: cura 25% do dano causado.

Arco Recurvo = Lâmina da Fúria de Guinsoo: ganhe 5% de Velocidade de Ataque acumulativo por acerto. Acúmulos infinitos.

Bastão Desnecessariamente Grande = Capuz da Morte de Rabadon: +50% de Poder de Habilidade.

Lágrima da Deusa = Eco de Luden: ao acertar um feitiço, causa 200 de dano adicional ao contato.

Cota de Malha = Medalhão dos Solari de Ferro: cria um escudo que protege as unidades próximas a você em 200 de Vida no começo do combate.

Capa Negatron = Centelha Iônica: sempre que um inimigo usar uma habilidade, cause 200 de dano nele.

Cinto do Gigante = Morellonomicon: feitiços causam dano de queimadura e impedem que o alvo se cure.

Espátula = Yuumi: você é um Feiticeiro.

Lágrima da Deusa

+20 de Mana inicial.

Constrói:

Espada G.p.C. = Lança de Shojin: depois de usar uma habilidade, recupera 15% da Mana máxima restante por ataque.

Arco Recurvo = Faca de Stattik: cada terceiro ataque causa 100 de dano mágico ao contato.

Bastão Desnecessariamente Grande = Eco de Luden: ao acertar um feitiço, causa 200 de dano adicional ao contato.

Lágrima da Deusa = Abraço de Seraph: recupere 20 de Mana sempre que usar um feitiço.

Cota de Malha = Coração Congelado: inimigos adjacentes atacam 20% mais devagar.

Capa Negatron = Silêncio: alta chance de silenciar ao contato.

Cinto do Gigante = Redenção: ao morrer, cure os aliados próximos em 1000 de Vida.

Espátula = Darkin: você é um Demônio.

Cinto do Gigante

+200 de Vida.

Constrói:

Espada G.p.C. = Convergência de Zeke: aliados ao seu redor em combate ganham 10% de Velocidade de Ataque.

Arco Recurvo = Hidra Titânica: ataques causam deal 10% da Vida máxima do usuário como dano distribuído ao contato.

Bastão Desnecessariamente Grande = Morellonomicon: feitiços causam dano de queimadura e impedem que o alvo se cure.

Lágrima da Deusa = Redenção: ao morrer, cure os aliados próximos em 1000 de Vida.

Cota de Malha = Bônus do Monstro Vermelho: ataques queimam por 2,5% da Vida máxima. Unidades queimadas não podem se curar.

Capa Negatron = Zéfiro: no início do combate, bane um inimigo por 5 segundos.

Cinto do Gigante = Armadura de Warmog: recupere 3% de Vida por segundo.

Espátula = Malho Congelado: você é Glacial.

Espátula

Constrói:

Espada G.p.C. = Lâmina Fantasma de Youmuu: você é um Assassino.

Arco Recurvo = Espada do Rei Destruído: você é um Mestre das Lâminas.

Bastão Desnecessariamente Grande = Yuumi: você é um Feiticeiro.

Lágrima da Deusa = Darkin: você é um Demônio.

Cota de Malha = Juramento do Cavaleiro: você é um Cavaleiro.

Capa Negatron = Furacão de Runaan: ataca 2 alvos extras por ataque. Ataques extras causam 50% do dano.

Cinto do Gigante = Malho Congelado: você é Glacial.

Espátula= Força da Natureza: o usuário não conta para o limite de unidades.

Esta lista foi feita por William “Scarra” Li.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 26 de junho.