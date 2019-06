Brasil poderá jogar Teamfight Tactics na sexta-feira 28, anuncia Riot

O cronograma de lançamento do novo modo de League of Legends, Teamfight Tactics, foi revelado. Nesta semana, o já popular combate automático vai ser lançado no mundo todo, mas a Riot Games também disse que haverá algumas restrições temporárias em alguns dos servidores.

“Vamos lançar TFT em datas escolhidas e com restrições temporárias para manter os servidores estáveis enquanto vocês prestigiam as primeiras horas do lançamento de TFT”, disse Riot Beernana. “Tenham em mente que o TFT ainda está em período de testes. Vamos implementar correções de erros e mudanças de balanceamento diariamente se for necessário.”

Ontem, 25 de junho, foi o lançamento oficial de TFT nos servidores do Japão e da Oceania, e a América do Norte recebeu acesso na manhã de hoje, dia 26. TFT ficará disponível para Turquia, Rússia e Europa hoje à noite.

Na quinta-feira, 27 de junho, os servidores da Coreia e do Sudeste Asiático poderão jogar TFT. E, por último, aqui no Brasil e na América Latina, o novo modo de jogo ficará disponível na sexta-feira, 28 de junho.

Algumas restrições temporárias ao TFT no lançamento são: apenas as contas de nível 10 ou mais poderão jogar nos servidores da Oceania e Japão; transferências de contas estão desabilitadas até segunda-feira, 1º de julho; o Modo de Treino está desabilitado e modos personalizados serão limitados a um mínimo de 10 jogadores. Além disso, a Riot diz que não vai haver progresso no “Passe Beta” gratuito até que o sistema esteja funcionando normalmente, o que significa que sua Pequena Lenda, emotes, ícone e skin vão atrasar um pouquinho.

