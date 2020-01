Atualização 10.3 chega ao APT de Teamfight Tactics: notas e atualizações completas

A Riot Games está fazendo algumas experiências no APT com a mais recente Atualização 10.3 do Teamfight Tactics. A atualização, prevista para chegar aos servidores ativos em uma semana ou duas, se concentra nas origens, classes e campeões.

Alguns dos mais fracos estão prontos para receber fortalecimentos, enquanto os mais fortes, como Lux, Lucian e Yorick, fazem parte de alguns enfraquecimentos muito necessários.

Aqui estão as notas completas da Atualização 10.3 no APT de Teamfight Tactics.

Classes

Assassinos

Chance de críticos com três campeões aumentou de 65% para 70%.

Chance de crítico com seis campeões reduzida de 225 para 210.

Origens

Luz

Velocidade de ataque com três campeões caiu de 25% para 20%. Vs Ativo: de 15% para 20%.

Velocidade de ataque com seis campeões caiu de 35% para 30%.

Velocidade de ataque com nove campeões caiu de 55% para 50%.

Sombra

Aumento de dano com seis campeões reduzido de 175% para 165%.

Campeões

Braum

Imagem via Riot Games

A redução de dano foi alterada de 70/80/90 para 80/85/90.

Janna

Imagem via Riot Games

A duração do atordoamento aumentou de 1 para 1,5 segundos.

Kog’Maw

Imagem via Riot Games

O dano aumentou de 125/275/425 para 150/300/500.

LeBlanc

Imagem via Riot Games

O dano aumentou de 200/450/800 para 225/475/800.

Lucian

Imagem via Riot Games

Dano reduzido de 50% para 30/40/50%.

Vs Ativo: de 25/30/50% para 30/40/50%.

Lux

Imagem via Riot Games

Dano reduzido de 600/900/9.999 para 550/900/9.999.

Olaf

Imagem via Riot Games

A velocidade de ataque aumentou de 100/150/300% para 100/150/450%.

Ornn

Imagem via Riot Games

A chance de acerto crítico aumentou de 20 para 25%.

Duração do aumento da chance de ataques críticos aumentou de 4 para 10 segundos.

Senna

Imagem via Riot Games

A duração do fortalecimento de ataque dos aliados voltou de 4 para 5 segundos.

Ao acertar, o dano voltou de 25/65/100 para 15/40/65.

Yorick

Imagem via Riot Games

Vida dos lacaios reduzida de 600/800/2.000 para 400/700/2.000.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 29 de janeiro.