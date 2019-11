Revelado Nithogg, lacaio lendário de Hearthstone: Despontar dos Dragões

Xamãs, preparem-se para treinar seus dragões. A Blizzard Entertainment revelou o mais novo Dragão Lendário da próxima expansão de Hearthstone, Despontar dos Dragões, e agora é a vez dos Xamãs.

Nithogg é um Dragão Lendário 5/5 de custo 6 com um Grito de Guerra que evoca dois ovos 0/3 no seu lado da mesa. Se eles sobreviverem ao turno do oponente, os ovos chocam e geram Dracos 4/4 com Rapidez no seu próximo turno.

Imagem via Blizzard Entertainment

Os oponentes se sentirão pressionados a lidar com os dois ovos antes que choquem, então é melhor jogar Nithogg depois de preparar uma linha de defesa ou quando o lado do oponente estiver vazio. Lacaios fortes com Provocar podem proteger os ovos até que choquem, mas o feitiço certo do inimigo pode conseguir destruir os dois ovos antes do próximo turno.

Nithogg, provavelmente, será excelente com decks de Xamã com missão que girem em torno de Corrupção das Águas. Com custo seis, é improvável que o Lendário contribua para completar a Missão, mas ele se beneficia da recompensa: Coração de Vir’naal, um Poder Heroico que faz todos os Gritos de Guerra serem ativados duas vezes. Se for jogado em combinação com o Coração de Vir’naal, Nithogg dobra o número de ovos, pressionando o oponente para responder à altura.

Despontar dos Dragões será lançada em 10 de dezembro. Os fãs do jogo podem comprar antecipadamente uma das duas opções de pacotes de cards na loja online da Blizzard.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 29 de novembro.