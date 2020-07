Quando é o lançamento de Universidade de Scolomântia, nova expansão de Hearthstone?

As aulas voltaram?

A Blizzard anunciou nesta semana que a próxima expansão de Hearthstone, seu jogo de cartas online, sairia no próximo mês.

A expansão, chamada Universidade de Scolomântia, terá 135 novas cartas, incluindo cartas especiais de “classe dupla” que poderão ser usadas por classes diferentes. Tematicamente, a opção faz dessas cartas o equivalente a uma “graduação dupla” na universidade.

A Blizzard ainda não anunciou oficialmente a data de lançamento da expansão, mas o site da desenvolvedora diz que será lançada “no começo de agosto de 2020”.

É até previsível se tratando da Blizzard, que vem lançando três expansões por ano desde 2017. A primeira expansão do jogo no ano costuma ser lançada nas duas primeiras semanas de abril, e a segunda, entre os 10 primeiros dias de agosto.

Além do anúncio da expansão, a Blizzard já começou a pré-venda de pacotes de cartas da Universidade de Scolomântia.

O pacote básico da pré-venda de Universidade de Scolomântia, que custa R$99, inclui 55 pacotes de cartas da coleção, além de um verso de carta de Kel’Thuzad e uma carta Lendária dourada aleatória da coleção. Também há o “pacotaço” de R$159, que vem com 5 pacotes dourados de Scolomântia e 85 pacotes normais, além de outros extras para o jogo.

A próxima expansão de Hearthstone parece estar saindo dentro do previsto, apesar da pandemia de COVID-19, que fez com que várias desenvolvedoras, incluindo a Blizzard, implementassem novas políticas para trabalhar de casa seguindo as recomendações de distanciamento social.

Se tudo sair como previsto no cronograma de lançamentos da Blizzard, depois do lançamento de Universidade de Scolomântia, no mês que vem, a próxima expansão deve sair na segunda semana de dezembro, logo antes das festas de fim de ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 14 de julho.