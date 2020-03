Hearthstone lança novo evento de aniversário, Espírito Esportivo

Já fazem seis anos que a Blizzard arriscou e entrou de cabeça no mundo dos jogos de cartas colecionáveis (em inglês, TCGs, Trading Card Games, ou CCGs, Collectible Card Games).

Por seis longos anos, os fãs de Hearthstone foram subindo nas ranqueadas e lutando na Taverna. Por isso, a Blizzard resolveu fazer um pequeno evento de aniversário para recompensar a dedicação dos jogadores.

Imagem via Blizzard Entertainment

O evento Espírito Esportivo acontece entre 4 e 17 de março. Você pode fazer login a qualquer momento do evento para obter seis pacotes gratuitos de cartas. São dois pacotes de cada uma das expansões Ascensão das Sombras, Salvadores de Uldum e Despontar dos Dragões, além do fundo de carta comemorativo exclusivo do Ano do Dragão.

Lembre-se de abrir espaço para missões, porque o evento começa com uma nova linha de missões Lendárias diárias. Em 4 de março, uma missão que concede um pacote de cartas de Despontar dos Dragões por jogar duas partidas em qualquer modo. Em 5 de março, uma missão que concede um pacote de cartas de Ascensão das Sombras e um de Salvadores de Uldum por jogar 20 cartas. A última missão, em 6 de março, pede que você jogue 30 turnos. Depois disso, vai receber um pacote de Ascensão das Sombras e um de Salvadores de Uldum.

O evento também traz versões atualizadas de alguns desafios populares da Contenda da Taverna. Nesta semana, é A Conflagração. Nessa contenda, os jogadores recebem um baralho aleatório e continuam com ele até perderem. Depois de perder, você usa o baralho que foi usado na sua derrota.

A segunda contenda do evento, que fica disponível na próxima semana, é uma versão atualizada do Salão dos Campeões. Nessa contenda, os jogadores terão a oportunidade de usar baralhos vencedores de Campeonatos Mundiais de Hearthstone. Será possível jogar com as cartas em sua forma original, então as que foram enfraquecidas desde então aparecem como estavam antes de ser enfraquecidas.

Você pode abrir o jogo e os pacotes de cartas gratuitos desde já.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 04 de março.