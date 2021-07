Como conseguir o Mestre de Voo Dungar de graça em Hearthstone

A Blizzard revelou a próxima expansão do ano de 2021 em Hearthstone, Juntos em Ventobravo. Sendo a segunda expansão lançada para o Ano do Grifo, Juntos em Ventobravo adicionará duas novas mecânicas: Trocável e Séries de missões.

É sempre empolgante ter várias novas cartas chegando com o lançamento de uma expansão, mas um de seus lacaios Lendários já está na sua coleção e você já pode começar a usá-lo. Com o lançamento da atualização 20.8 do jogo, Mestre de Voo Dungar pode ser incluído em todos os seus decks. Para habilitar a carta, é só entrar no jogo após a atualização e ela aparecerá na sua conta ao fazer login.

Imagem via Blizzard Entertainment

Mestre de Voo Dungar traz decisões interessantes às partidas. Ao jogar o Mestre de Voo, você precisa escolher uma rota de voo para ele, que depois ficará Adormecido. As várias opções de rotas mudam o tempo que ele passa Adormecido e trazem efeitos melhores a depender do tempo que ele ficar ausente.

Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment

Se você o enviar para o Cerro Oeste (um turno), ele volta com um Viajante 2/2 (como os do miniconjunto Caverna Ululante) com uma palavra-chave aleatória do Conjunto Essencial. Esta opção concede atributos 5/5 no próximo turno em que usar Dungar.

Se Dungar for enviado para Altaforja (três turnos), ele restaura 10 de vida ao seu herói quando voltar. Essa habilidade permite que Dungar retorne um turno depois da maioria dos lacaios com Adormecer e ainda concede uma cura generosa. É uma opção forte contra decks agressivos, porque você pode se recuperar da maior parte do dano e ganhar um lacaio 3/3 para contestar o tabuleiro. A única parte negativa é que leva alguns turnos para que ele seja evocado, o que deixa você mais vulnerável a um oponente agressivo que estiver tentando acabar com você nesse tempo.

Se Dungar for enviado para as Terras Pestilentas Orientais (cinco turnos), causará 12 de dano dividido entre todos os inimigos ao voltar. Esse efeito é comparável ao da carta Antaen Aprisionado de Caçador de Demônios, que pode causar muito dano a um oponente ou eliminar lacaios inimigos mais fracos.

Embora o efeito seja poderoso, leva cinco turnos para ativar, o que é tempo suficiente para o seu oponente acabar com você ou construir vantagem no tabuleiro, reduzindo a eficácia que os mísseis aleatórios de Dungar causam quando sua jornada for concluída.

Entre em Hearthstone agora mesmo para conseguir Mestre de Voo Dungar de graça agora mesmo. O pacote padrão de Juntos em Ventobravo contém 60 pacotes por R$99 e você também pode ter acesso a Lady Katrana Prestor e à Garçonete alternativa Ve’nari para os Campos de Batalha, além de 80 pacotes, com o Pacotaço, que custa R$159.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 01 de julho.