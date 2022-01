Xbox Game Pass atinge 25 milhões de assinantes

Em um dia de grandes anúncios para a Microsoft e a marca Xbox com a aquisição da Activision Blizzard revelada, Phil Spencer também revelou que o Xbox Game Pass atingiu mais de 25 milhões de assinantes. Esta é uma nota aparentemente menor no post detalhando o novo conjunto de estúdios e marcas da Microsoft, mas sem dúvida apresentado para definir o ponto de partida do serviço antes que os títulos da Activision Blizzard sejam adicionados ao seu catálogo.

Embora o fechamento do acordo permaneça em andamento, Spencer escreve que, assim que a tinta secar, a Microsoft planeja oferecer “o máximo de jogos da Activision Blizzard que pudermos no Xbox Game Pass e PC Game Pass”.

Esses jogos podem incluir gigantes da indústria, como Call of Duty, sem dúvida, com planos para o eventual lançamento de Overwatch 2 também no Game Pass. “Como sempre, esperamos continuar agregando mais valor e mais ótimos jogos ao Game Pass”, disse Spencer.

A Microsoft espera que esse novo influxo de grandes títulos leve a um maior crescimento em sua base de assinantes. Embora 25 milhões de assinantes seja um feito impressionante, cada ano fiscal mostra que o Game Pass está desacelerando em seu crescimento.

No ano fiscal de 2021, a empresa não conseguiu atingir sua meta de crescimento de 48%, que já era uma expectativa muito inferior à do ano anterior. A aquisição da Activision Blizzard é uma chance de mudar a narrativa e expandir o marco de 25 milhões de assinantes com o qual começou o ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Alexis Walker no Dot Esports no dia 18 de janeiro.