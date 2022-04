Wordle: palavras de 5 letras em inglês com Y no centro

Wordle é ótimo para começar o dia com um bom quebra-cabeça e expandir seu vocabulário. Uma coisa que acontece muito é encontrar apenas uma letra certa e ficar preso nela, sem conseguir outras pistas para a palavra do dia. Listas de palavras podem ajudar a resolver o Wordle do dia, além de preparar o cérebro para os próximos.

Se você estiver com dificuldades para se lembrar de opções, use esta lista de cinco palavras com Y bem no centro para ter novas ideias antes que as suas tentativas acabem.

A lista está organizada em ordem alfabética, não por prioridade.

Abysm

Abyss

Amyls

Bayed

Bayle

Bayou

Buyer

Coyed

Coyer

Crypt

Daynt

Dryad

Dryer

Dryly

Fayer

Foyer

Foyle

Fryer

Gayer

Glyph

Kayak

Keyed

Layed

Layer

Loyal

Maybe

Mayor

Payed

Payer

Payor

Plyer

Pryer

Psych

Rayed

Rhyme

Rhyne

Royal

Sayer

Shyly

Style

Thyme

Toyed

Tryer

Tryst

Wayed

Whyme

Uma boa dica para o Wordle é escolher as palavras com mais vogais e começar com palavras conhecidas. Dessa forma, você pode testar sons que já conhece e pensar em novas palavras que possam levar à resposta certa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 19 de abril.