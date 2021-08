Windows 11 será lançado em outubro

A Microsoft revelou hoje a data de lançamento do Windows 11 e parece que os mais ansiosos não vão precisar esperar muito para conhecer o novo sistema operacional. O Windows 11 ficará disponível em 5 de outubro, segundo o anúncio da Microsoft.

“Hoje, estamos felizes de anunciar que o Windows 11 começará a ser disponibilizado em 5 de outubro de 2021”, disse o gerente de marketing do Windows, Aaron Woodman, no blog da Microsoft. “Nesse dia, a atualização gratuita para Windows 11 começa a ser distribuída para os PCs elegíveis com Windows e os PCs com Windows 11 nativo começam a ficar disponíveis para compra. O Windows 11, uma nova experiência Windows, foi criado para aproximar você do que você ama. Com o PC se tornando cada vez mais central nas nossas vidas, o Windows 11 está pronto para aumentar sua produtividade e inspirar sua criatividade.”

A promessa é que o Windows 11 seja “o melhor Windows para jogos”, segundo Woodman, aproveitando tecnologias como DirectX12 Ultimate, DirectStorage e AutoHDR.

O novo sistema operacional inclui um novo design da Microsoft Store, Widgets e melhorias à acessibilidade, feitas para ajudar pessoas com deficiência.

Se outubro parecer muito longe, uma prévia do Windows 11 já está disponível para empresas no Azure Virtual Desktop e no Windows 365.

O Windows 11 será lançado em fases, mas a Microsoft espera que todos os dispositivos elegíveis para o novo sistema operacional já tenham recebido a atualização gratuita em meados de 2022.

Usuários elegíveis serão avisados pelo Windows Update quando sua atualização para Windows 11 estiver disponível. Você também pode acessar o menu Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update e clicar em “Verificar se há atualizações” para saber se há alguma novidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ben Hestad no Dot Esports no dia 31 de agosto.