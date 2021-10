Você já pode fazer o pré-download do beta aberto de Battlefield 2042

Os fãs mais ansiosos para conhecer Battlefield 2042 no beta aberto já podem começar a se preparar.

O próximo teste do novo título da icônica franquia Battlefield acontece entre 6 e 9 de outubro, com acesso antecipado começando no dia 6 e acesso geral para todos os jogadores no dia 8.

Para ter acesso antecipado ao período de testes, você precisa ter comprado Battlefield 2042 na pré-venda. Aqueles que estiverem esperando para testar antes de comprar terão acesso apenas ao beta aberto, que acontece nos dias 8 e 9.

O arquivo tem cerca de 17.7GB, segundo os usuários que já começaram a baixar. Se você tiver espaço, pode ser útil já começar o pré-download antes de o beta começar, assim você não perde nenhuma oportunidade de aproveitar o jogo.

Esse será o único teste antes do lançamento oficial do jogo, que sai em 19 de novembro após ser adiado no mês passado, e finalmente os jogadores terão um gostinho do que os espera no novo título.

Haverá apenas dois modos no Beta Aberto: Conquest, a experiência clássica de Battlefield, e Orbital, onde os jogadores lutam em volta de um foguete que se prepara para o lançamento.

Você pode participar do beta aberto de Battlefield 2042 em qualquer dispositivo onde o jogo estiver disponível e o pré-download já está no ar para jogadores de todo o mundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 05 de outubro.