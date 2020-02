Um Funko Pop de Ninja apareceu na internet

Richard Tyler “Ninja” Blevins, sensação do streaming, vem ganhando atenção e produtos exclusivos. Fortnite até fez um traje dele no começo de janeiro.

Agora, parece que a linha de produtos do streamer continua crescendo, e um Funko Pop de Ninja apareceu em sites como Instagram e PopCultcha, loja australiana de Funko Pop.

O Pop de Ninja seria o primeiro Funko Pop já feito de um streamer e entraria em uma já grande lista de produtos de Ninja que já inclui camisetas, bonés, bandanas e mais.

Parece, porém, que a notícia se espalhou cedo demais, e os sites que tinham colocado o produto à venda (como o PopCultcha) tiraram do ar imediatamente. Mas não foram mais rápidos que os olhos de águia dos fãs.

Uma data de lançamento oficial não foi revelada, mas lá no Kotaku conseguiram uma captura de tela do anúncio do PopCultcha, que revelava uma data prevista para abril de 2020. Essa também pode, evidentemente, ser uma previsão básica que pode mudar no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.