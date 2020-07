Twitch bate recorde de audiência no segundo trimestre de 2020

O beta fechado do novo jogo de tiro tático da Riot Games, VALORANT, e a pandemia de COVID-19 ajudaram a Twitch a bater seu recorde de horas assistidas no segundo trimestre (Q2) de 2020, segundo estatísticas do Streamlabs que saíram hoje em colaboração com o Stream Hatchet.

A maior plataforma de streaming voltada para jogos no mundo atingiu recordes pessoais em todos os quesitos, de audiência média e horas assistidas a canais únicos e horas de transmissão.

Com 5,07 bilhões de horas assistidas, a Twitch ficou com aproximadamente 68% do mercado em relação a Mixer, YouTube Gaming e Facebook Gaming. O YouTube foi a segunda plataforma com maior audiência de 1º de abril a 30 de junho, representando 20% do mercado.

Imagem via Streamlabs

Um dos fatores mais significativos para o sucesso do trimestre da Twitch foi o lançamento de VALORANT com a Riot. Enquanto outras plataformas tinham streamers transmitindo o jogo durante o beta fechado, a parceria com a Riot garantia uma possibilidade de conseguir acesso ao beta fechado vendo streams na Twitch. Isso causou um aumento de audiência que quebrou seus próprios recordes.

Com 543 milhões de horas assistidas na Twitch, VALORANT foi o jogo mais bem-sucedido de toda a história da Twitch. Antes do segundo trimestre de 2020, Fortnite detinha o recorde de horas assistidas por trimestre, com 399 milhões de horas no segundo trimestre de 2018, quando a popularidade de Ninja explodiu depois de transmissões com o rapper Drake.

Imagem via Streamlabs

O sucesso de VALORANT não atingiu os mesmos níveis depois do evento de drops da Twitch. Mas, com a audiência bem acima do normal devido, em partes, à pandemia de COVID-19 que manteve muitas pessoas em casa por mais tempo, todo o entretenimento online continua a crescer.

Além de a Twitch ter batido recordes de sucesso no trimestre, o Facebook Gaming triplicou suas horas assistidas em relação à mesma época dos anos anteriores e atingiu 822 milhões. Enquanto isso, o YouTube Gaming dobrou seu número de horas, apesar de sua parcela do mercado ter caído em 2%.

Apesar de a Mixer só ter representado 1,4% do mercado com 106 milhões de horas assistidas, o segundo trimestre de 2020 foi a primeira vez que houve aumento em horas assistidas na plataforma desde a mesma época do ano passado.

Com uma parcela tão pequena do mercado, apesar de ter trazido nomes como Ninja e shroud, a Microsoft anunciou que decidiu interromper os serviços da plataforma neste mês.

O encerramento dos serviços da Mixer deve ser um fator significativo para as mudanças do próximo trimestre. Em seu momento de recorde de audiência, a Mixer está incentivando criadores de conteúdo da plataforma a usarem o Facebook Gaming. Mas ainda não se sabe qual caminho Ninja e shroud vão acabar seguindo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 01 de julho.