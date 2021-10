Toph confirmada como personagem final da lista base do Nickelodeon All-Star Brawl

O personagem final para o jogo base do Nickelodeon All-Star Brawl foi revelado, e Toph de Avatar: O Último Mestre do Ar vai fazer o chão tremer.

Combinando com a revelação de Aang e Korra, Toph foca exclusivamente nos pontos fortes de sua personagem do show, seu domínio de Dobra de Terra.

Em comparação com o uso fluido e muito aéreo da Dobra de Ar de Aang e Korra utilizando um estilo agressivo que implementa principalmente Dobra de Água e Dobra de Fogo em uma abordagem mista, Toph é uma lutadora que prefere ficar no chão. Ela tem várias opções aéreas, mas como uma Dobrador de Terra, seus poderes são mais adequados para dominar oponentes no em solo.

Imagem via Ludosity

Toph invocará várias estruturas do solo, cria projéteis baseados em rocha que podem causar danos massivos e até mesmo apresentar uma recuperação surpreendentemente grande.

Com este anúncio, a franquia Avatar iguala Bob Esponja como a franquia da Nickelodeon com maior representação na lista de personagens, cada uma com três lutadores. Toph é o último personagem que entrará na lista base do jogo quando for lançado em 5 de outubro para Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 e PS5.

Ludosity e Fair Play Labs confirmaram que a DLC estará disponível para o pós-lançamento do jogo, embora as empresas não tenham compartilhado detalhes sobre quais personagens ou outro conteúdo pode ser apresentado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de outubro.