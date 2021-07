Todos os personagens já confirmados para Nickelodeon All-Star Brawl

Catorze personagens lendários da Nickelodeon foram revelados no trailer do jogo.

Nickelodeon All-Star Brawl, um novo jogo de luta que será lançado neste ano, chamou a atenção da comunidade de jogos de luta no começo da semana. O jogo, em que alguns dos personagens mais populares da história da Nickelodeon se enfrentam, lembra a franquia Smash Bros. pelo fato de serem várias franquias diferentes unidas em um só lugar.

E, com o grande catálogo de possíveis personagens para escolher, Nickelodeon All-Star Brawl poderia, em teoria, ter o maior elenco entre todos os jogos de luta. De Bob Esponja a The Wild Thornberrys, Nickelodeon All-Star Brawl inclui personagens de várias séries de TV da Nickelodeon, a maior parte delas sendo desenhos clássicos do canal.

Embora os 14 personagens já revelados no trailer de Nickelodeon All-Star Brawl não necessariamente representem o elenco completo, ainda são nomes grandes o bastante para criar expectativa para o jogo. Confira todos os personagens que já foram confirmados para Nickelodeon All-Star Brawl até o momento.

Personagens de Nickelodeon All-Star Brawl

Imagem via Ludosity e Fair Play Labs

Helga (Hey Arnold!)

Danny Phantom (Danny Phantom)

Sandy Cheeks (Bob Esponja)

Zim (Invasor Zim)

Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

Michelangelo (Tartarugas Ninja)

Leonardo (Tartarugas Ninja)

Bob Esponja Calça Quadrada (Bob Esponja)

Patrick Estrela (Bob Esponja)

Reptar (Rugrats: Os Anjinhos)

Lincoln Loud (The Loud House)

Lucy Loud (The Loud House)

Oblina (Aahh!! Real Monsters)

Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

O lançamento de Nickelodeon All-Star Brawl foi anunciado para o segundo semestre de 2021. O jogo ficará disponível para Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Mais personagens devem ser revelados quando o lançamento do jogo estiver mais próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 14 de julho.