Todos os novos mapas da temporada 2 Lone Wolves de  Halo Infinite 

Depois de uma primeira temporada inesperadamente longa, a segunda temporada de Halo Infinite está finalmente programada para ser lançada no próximo mês em 3 de maio. Intitulada Lone Wolves, após a armadura gratuita que os jogadores podem personalizar através do novo passe de batalha, a segunda temporada de Infinite traz correções de erros, alterações de balanceamento, novos modos e novos mapas.

Embora já tenhamos abordado os quatro novos modos nos quais você pode esperar mergulhar nas listas de reprodução da Arena e Big Team Battle em 3 de maio, novos espaços de jogo são igualmente importantes. Lone Wolves adicionará dois novos mapas multijogador à lista atual de Halo Infinite, um para Arena e outro para Big Team Battle.

Aqui estão os dois novos mapas que conhecemos até agora que estão sendo adicionados com a segunda temporada de Halo Infinite.

Catalyst

Imagem via 343 Industries

Situado nos corredores de uma instalação Forerunner decadente, Catalyst é o novo mapa da Arena que será adicionado às listas de reprodução sociais no primeiro dia do lançamento de Lone Wolves. Existem poucas informações sobre o layout do mapa, mas o recente trailer de jogabilidade mostrou alguns vislumbres de Catalyst em ação. O mapa parece ter pelo menos três níveis de elevação para lutar, com oportunidades para abates ambientais na borda do mapa.

Breaker

Imagem via 343 Industries

Uma operação de mineração aparentemente Banished é o lar de Breaker, o novo mapa de Big Team Battle também sendo adicionado no primeiro dia em 3 de maio. Mais informações existem para este mapa graças aos comentários do desenvolvedor no Relatório de resultados da primeira temporada. Ao responder ao feedback sobre o desejo de mais mapas BTB, a equipe descreveu Breaker como “um mapa BTB mais compacto e rápido que parece diferente de qualquer coisa que temos atualmente no Infinite”.

O mapa aparentemente apresenta um laser de mineração gigante em movimento que pode ser visto no trailer de jogabilidade. Ele atravessa o centro do mapa e supostamente destrói qualquer coisa que esteja em seu caminho, dando a Breaker um potente perigo ambiental que as equipes terão que tomar cuidado enquanto lutam pelo controle.

Artigo publicado originalmente em inglês por Alexis Walker no Dot Esports no dia 09 de abril.