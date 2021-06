Todos os mapas confirmados até agora para Battlefield 2042

Os fãs do Battlefield viram o Battlefield 2042 no trailer de revelação do jogo, que mostrou alguns dos ambientes que os jogadores podem esperar explorar. Cada mapa apresenta uma localização que varia de grandes áreas urbanas ao topo de montanhas na Antártica.

Existem sete mapas confirmados até agora no Battlefield 2042: Orbital, Hourglass, Kaleidoscope, Manifest, Discarded, Breakaway e Renewal.

Orbital

Orbital ocorre em Kourou, Guiana Francesa, enquanto os jogadores ”lutam em torno do local de um lançamento de foguete iminente”. O trailer de revelação mostrou o lançamento do foguete, o que pode impactar o mapa como um evento dinâmico.

Hourglass

Hourglass se passa em uma cidade perdida em Doha, no Catar, que foi abandonada em resposta à desertificação na área circundante. Os jogadores precisarão se preocupar com a poeira e as tempestades de areia enquanto lutam pelo controle de um comboio preso na cidade.

Kaleidoscope

Kaleidoscope envia jogadores para Songdo, Coreia do Sul, onde eles podem lutar no nível do solo ou enfrentar inimigos no topo de arranha-céus. Este provavelmente será o paraíso dos franco atiradores.

Manifest

O Manifest permite que os jogadores lutem em uma doca de Cingapura cheia de contêineres de carga e corredores estreitos. Os tornados tropicais criam outro perigo a ser considerado enquanto os jogadores lutam por este local de comércio importante.

Discarded

Em Discarded, os jogadores lutarão entre navios encalhados gigantes na costa oeste da Índia. O trailer mostrava partes dos navios caindo e esmagando jogadores abaixo. O mapa também apresentará “tempestades mortais”.

Breakaway

Breakaway se passa em Queen Maud Land, na Antártica, e é um mapa dinâmico onde os jogadores podem destruir tanques de combustível para criar incêndios permanentes. O trailer começou com jogadores mergulhando do topo da montanha, o que pode indicar uma área jogável em sua base.

Renewal

Renewal permite que os jogadores lutem em uma enorme muralha feita pelo homem em um deserto egípcio. Os jogadores precisarão assumir o controle dos vários pontos de acesso ao longo da parede e devem se preparar para “condições extremas”.

Battlefield 2042 será lançado em 22 de outubro. Ele estará disponível no Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 e PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 09 de junho.