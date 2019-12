Tfue foi o streamer mais assistido em 2019 – por muito

Em 2018, Ninja alavancou a ascensão meteórica de Fortnite e seus contatos com celebridades como Drake para conseguir o maior número de horas assistidas por qualquer streamer de todos os tempos na Twitch. Mas este ano, um novo streamer ficará no topo das paradas como o influenciador mais visto: Tfue.

Ao longo deste ano, Tfue registrou 87,8 milhões de horas assistidas, superando Shroud, que ocupa o segundo lugar com 65,8 milhões de horas assistidas, de acordo com dados coletados pela StreamElements e Arsenal.

Imagem via Screen Elements / Arsenal

Após seu sucesso nos esports, que começou com várias vitórias na competição de sexta-feira do Fortnite da KEEMSTAR , Tfue rapidamente ganhou popularidade em 2018, mas ainda era o segundo, atrás de Ninja entre os seguidores de Fortnite.

Porém, Tfue começou a ganhar o espaço de Ninja em termos de horas assistidas. E, apesar de ter um pequeno hiato nas transmissões em setembro, Tfue conseguiu acumular quase 30 milhões de horas a mais que Ninja, que saiu da Twitch para o Mixer no início de agosto.

A falta de horas assistidas de Ninja não necessariamente prejudicou sua popularidade. Ontem, o streamer lançou um novo par de tênis personalizados que ele projetou em colaboração com a Adidas, além de ter estado em vários shows no YouTube que abrangem diferentes gêneros da cultura pop, como a série de entrevistas “Cold as Balls” de Kevin Hart.

Tfue não teve o mesmo êxito, tornando seu sucesso em horas muito mais vital. No momento, o streamer não tem nenhum patrocínio listado em sua página de stream e ele esteve envolvido em uma disputa jurídica altamente divulgada com seu antigo time, FaZe Clan.

O domínio de Tfue sobre outros influenciadores em termos de horas assistidas continua, apesar de um notável declínio nas horas assisstidas de Fortnite na Twitch. Em 2018, o jogo foi de longe o jogo mais assistido na Twitch e, este ano, o título foi superado em geral por League of Legends, que tem uma presença mais estabelecida entre os espectadores de esports com as ligas como LCS, LCK e LEC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 19 de dezembro.